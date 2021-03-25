В Україні зафіксували рекордну кількість захворювань на ковід за весь час епідемії.

Минулої доби в Україні зафіксували максимальний за час епідемії показник захворювань на COVID-19 – 16 669 нових випадків. Попередній максимум був 28 листопада – 16 294 випадки.

Про це йдеться в даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (1267), а також в Одеській (1235), Житомирській (1136), Львівській (1032) областях.

Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)

В Україні також зафіксовано новий рекордний показник смертності – 362 померлих (вже третю добу понад триста летальних випадків).