В Україні зафіксували рекордну кількість захворювань на ковід за весь час епідемії.

 

Минулої доби в Україні зафіксували максимальний за час епідемії показник захворювань на COVID-19 – 16 669 нових випадків. Попередній максимум був 28 листопада – 16 294 випадки.

 

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.

 

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (1267), а також в Одеській (1235), Житомирській (1136), Львівській (1032) областях.

 

Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)

 

В Україні також зафіксовано новий рекордний показник смертності – 362 померлих (вже третю добу понад триста летальних випадків).

 

25.03.2021

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