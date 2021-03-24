Галицькі хроніки COVID-19: 24 березня.

Станом на 09:00 24 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 224 255 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1812 нових випадків: 351 – на Івано-Франківщині (проведено 1300 ПЛР-тестів), 939 – на Львівщині (проведено 2856 ПЛР-тестів) та 522 – на Тернопіллі (проведено 1823 ПЛР-тести).

За минулу добу зафіксовано 36 летальних випадків: 6 людей померло на Тернопільщині, 11 – на Львівщині та 19 – в Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,16%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

24 березня (09:00): 50 964 випадки, 522 нових

м. Тернопіль – 206 осіб

Бережанський район – 16 осіб

Борщівський район – 4 особи

Бучацький район – 1 особа

Гусятинський район – 31 особа

Заліщицький район – 3 особи

Збаразький район – 21 особа

Зборівський район – 13 осіб

Козівський район – 10 осіб

Кременецький район – 19 осіб

Лановецький район – 21 особа

Монастириський район – 5 осіб

Підволочиський район – 23 особи

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 31 особа

Тернопільський район – 72 особи

Чортківський район – 39 осіб

Шумський район – 3 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

24 березня (09:00): 96 408 випадків, 939 нових

м. Львів – 608 осіб

Бродівський район – 8 осіб

Городоцький район – 5 осіб

Дрогобицький район – 9 осіб

Жидачівський район – 11 осіб

Жовківський район – 49 осіб

Золочівський район – 5 осіб

Кам'янко-Бузький район – 40 осіб

Миколаївський район – 15 осіб

Мостиський район – 9 осіб

Перемишлянський район – 2 особи

Пустомитівський район – 47 осіб

Радехівський район – 14 осіб

Самбірський район – 12 осіб

Сколівський район – 2 особи

Сокальський район – 21 особа

Старосамбірський район – 5 осіб

Стрийський район – 38 осіб

Турківський район – 2 особи

Яворівський район – 37 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

24 березня (09:00): 76 883 випадки, 351 новий

м. Івано-Франківськ – 76 осіб

Тисменицький район – 24 особи

Надвірнянський район – 5 осіб

Снятинський район – 2 особи

Косівський район – 35 осіб

Калуський район – 26 осіб

Долинський район – 22 особи

Тлумацький район – 49 осіб

Галицький район – 25 осіб

Коломийський район – 28 осіб

Рожнятівський район – 14 осіб

Богородчанський район – 8 осіб

Городенківський район – 23 особи

Верховинський район – 3 особи

Рогатинський район – 11 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 24 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.