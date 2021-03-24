Галицькі хроніки COVID-19: 24 березня.

Станом на 09:00 24 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 224 255 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1812 нових випадків: 351 – на Івано-Франківщині (проведено 1300 ПЛР-тестів), 939 – на Львівщині (проведено 2856 ПЛР-тестів) та 522 – на Тернопіллі (проведено 1823 ПЛР-тести).
За минулу добу зафіксовано 36 летальних випадків: 6 людей померло на Тернопільщині, 11 – на Львівщині та 19 – в Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,16%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 березня (09:00): 50 964 випадки, 522 нових
м. Тернопіль – 206 осіб
Бережанський район – 16 осіб
Борщівський район – 4 особи
Бучацький район – 1 особа
Гусятинський район – 31 особа
Заліщицький район – 3 особи
Збаразький район – 21 особа
Зборівський район – 13 осіб
Козівський район – 10 осіб
Кременецький район – 19 осіб
Лановецький район – 21 особа
Монастириський район – 5 осіб
Підволочиський район – 23 особи
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 31 особа
Тернопільський район – 72 особи
Чортківський район – 39 осіб
Шумський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 березня (09:00): 96 408 випадків, 939 нових
м. Львів – 608 осіб
Бродівський район – 8 осіб
Городоцький район – 5 осіб
Дрогобицький район – 9 осіб
Жидачівський район – 11 осіб
Жовківський район – 49 осіб
Золочівський район – 5 осіб
Кам'янко-Бузький район – 40 осіб
Миколаївський район – 15 осіб
Мостиський район – 9 осіб
Перемишлянський район – 2 особи
Пустомитівський район – 47 осіб
Радехівський район – 14 осіб
Самбірський район – 12 осіб
Сколівський район – 2 особи
Сокальський район – 21 особа
Старосамбірський район – 5 осіб
Стрийський район – 38 осіб
Турківський район – 2 особи
Яворівський район – 37 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 березня (09:00): 76 883 випадки, 351 новий
м. Івано-Франківськ – 76 осіб
Тисменицький район – 24 особи
Надвірнянський район – 5 осіб
Снятинський район – 2 особи
Косівський район – 35 осіб
Калуський район – 26 осіб
Долинський район – 22 особи
Тлумацький район – 49 осіб
Галицький район – 25 осіб
Коломийський район – 28 осіб
Рожнятівський район – 14 осіб
Богородчанський район – 8 осіб
Городенківський район – 23 особи
Верховинський район – 3 особи
Рогатинський район – 11 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 24 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
24.03.2021