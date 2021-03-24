Тернопільські лідери громадської думки побили всі рекорди вакцинації від сovid-19.

Із 10 березня у всіх, крім окупованих, регіонах України з’явилася можливість добровільно зголошуватися на отримання вакцини від сovid-19 публічним особам, які вважаються лідерами думок та здатні своїм прикладом доводити успішність боротьби з пандемією. Абсолютним лідером за кількістю публічних осіб, які уже отримали першу дозу вакцини, за даними РНБО України, виявилася Тернопільська область.

Відповідно до даних, оприлюднених РНБО, станом на 24 березня усього в Україні першу дозу вакцини від сovid-19 отримали 155 586 громадян. Зокрема, 100 346 осіб, або 64,5%, – медичні працівники; 17 809 осіб, або 11,5%, – військовослужбовці; 5081 особа, або 3,3%, – соціальні працівники; 3590 осіб, або 2,3%, – службовці сфери держбезпеки; а 10 871 особа, або 7%, – так звані «публічні особи» або «лідери думок».

Імунізація публічних осіб відбувається на підставі наказу МОЗ України від 1 березня 2021 року №369. Відповідно до нього, публічні особи, починаючи від Президента України та міністра охорони здоров’я – і до регіональних та місцевих лідерів думок, можуть залучатися до вакцинації, у тому числі до «публічних вакцинальних сесій», оскільки це добре спрацювало за кордоном та тому, що є термін придатності вакцини, і у разі вмотивованих відмов осіб, яким призначена імунізація від Covid-19, її необхідно утилізувати.

Відповідно до даних РНБО, наразі абсолютним лідером, випередивши Рівненщину, Одещину та Київщину за кількістю публічних лідерів думок, які зголосилися та отримали першу дозу вакцини від сovid-19, виявилася Тернопільська область.

Фото https://health-security.rnbo.gov.ua

Так, станом на 24 березня, із 8458 вакцинованих 1994 особи, або 23,6%, – публічні особи. Станом на 22 березня цей показник сягав 29%.

Для порівняння: в Одеській області першу дозу вакцини загалом отримали 5200 осіб, серед них лідерів думок – 796 осіб, або 15,3%. У Рівненській області першу дозу вакцини отримали 4810 осіб, серед них лідерів думок – 725 осіб, або 15,1%. У Київській області, не рахуючи Києва, першу дозу вакцини отримали 10 509 осіб, серед них лідерів думок – 1 516, або 14,4%.

Від Сovid-19 вакцинувався нардеп від Тернопільщини, фракція «Слуги народу», Ігор Василів. Фото https://www.facebook.com/UOZTODA

Значно нижчим є відсоток добровільної імунізації публічних осіб у сусідніх із Тернопільською Львівській та Івано-Франківській областях.

Зокрема, у Львівській області станом на 23 березня загалом щепили першою дозою вакцини від сovid-19 7963 особи, серед них 232 лідери думок, або 2,9%. В Івано-Франківській області загалом щепили 6544 осіб, серед них 569 лідерів думок, або 8,7%.

На Тернопільщині таку динаміку пояснили тим, що за площею вона є малою, а рівень громадської активності у всіх сферах: політиці, науках, культурі, медицині, релігійному житті, – є високим, а також тим, що ставлення до вакцинування змінюється, люди перестають його боятися.

«Тернопільська область є дійсно маленька, публічних людей є досить багато: для когось це високопосадовці, для інших лідерами думок є заслужені лікарі і священнослужителі, адже область вважається «релігійною». Вони на власному прикладі доводять, що вакцинація може стати тим, що дозволить усім повернутися до попереднього життя, яке змінилося через пандемію», – зазначила у коментарі «Збруч» регіональна координаторка кампанії з вакцинації від сovid-19 Марія Павельєва.

Від Сovid-19 вакцинувався настоятель Архікатедрального собору Тернополя о. Орест Павліський.Фото https://www.facebook.com/UOZTODA

Координаторка не змогла назвати співвідношення політиків та управлінців до громадських діячів у категорії вакцинованих публічних осіб, однак визнала, що серед них є чимало «міських голів, голів ОТГ, депутатів, професорів, докторів наук, у тому числі гуманітарних, керівники ГО «Батьки за вакцинацію».

«Я вважаю, що люди вірять, що імунізація може змінити ситуацію, і тому зголошуються на вакцинацію», – сказала Марія Павельєва.

Вона уточнила, що зараз «доохоплюють імунізацією від сovid-19 медичних працівників».

«Не те щоб вони раніше масово відмовлялися, у більшості було відтермінування. Відомо, що на Тернопільщині на Сovid-19 перехворіло багато медиків, а імунізацію рекомендовано проводити через шість місяців після цього. У частини цих осіб не було інфікування коронавірусною інфекцією, але були протипоказання, а зараз вони проходять вакцинацію. Також на Тернопільщині з понеділка, 22 березня, почали вакцинувати медиків первинної ланки, тобто сімейних лікарів», – прокоментувала Марія Павельєва.