Секретар РНБО закликав не вживати слова "Донбас": це російська дефініція.

 

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна максимально забезпечила виборче право на територіях, які межують із тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей. Пан Данілов закликав не вірити тезі, буцімто вибори не відбулися, бо того не бажає влада.

 

Про це Данілов сказав під час форуму "Виборча реформа: оцінка через призму цінностей, політичних прав, якості процедур", передає "Укрінформ".

 

 

"Ідеться не про небажання держави проводити вибори, йдеться про те, що в нашій країні вже сім років іде війна. І якщо хтось покаже мені в історичних якихось подіях, які відбувались за останні дві тисячі років, коли йде війна і йдуть якісь вибори – я хочу подивитися на цю людину. Це вимушений крок держави – реагувати на ту ситуацію, яку створила Російська Федерація, окупувавши частину Донецької та Луганської областей. І ні про які утиски органів місцевого самоврядування взагалі не йдеться. Йдеться про те, що всі без виключення послуги, які має отримати громадянин України, який перебуває на підконтрольній території, він отримує. Решта – це маніпулятивні речі, що начебто там держава відмінила вибори… Ні! Це прифронтова територія, вона може збільшуватись чи зменшуватись в залежності від того, які плани для себе планує ворог", – прокоментував Данілов.

 

Секретар РНБО зазначив, що не може наразі оприлюднити інформацію розвідки про кроки, котрі планувала здійснити Росія під час виборів у прифронтових районах, і запевнив: "Ми зробили все можливе, щоб на максимальній кількості Донецької та Луганської областей відбулися місцеві вибори в тих громадах, де це було можливо", – запевнив він.

 

Секретар РНБО також звернувся із закликом максимально уникати такого поняття, як Донбас, який став російським наративом.

 

"Слова «Донбас» немає в жодному нормативно-правовому документі нашої держави. Це дефініція, яка нам нав’язується Російською Федерацією – «народ Донбасу», «вибір Донбасу», «Донбас не поставлять на коліна». Нам треба чітко дотримуватись наших нормативно-правових документів… Є чіткі назви території Донецької і Луганської областей, ніякого Донбасу не існує, це дуже небезпечно, коли ми починаємо такі речі говорити», – сказав Данілов, додавши, що це створює нові передумови ворогу розпочинати розмови про розвал України.

 

24.03.2021

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