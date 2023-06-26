Екскерівника львівської податкової підозрюють у привласненні 40 млн гривень.

 

Екскерівника Державної податкової служби у Львівській області Андрія Щербака та двох його заступникв підозрюють у зловживанні службовим становищем, а також привласненні 40 мільйонів грн (ч.2 ст. 364 КК України). Ці кошти повинні були виділити на відшкодування ПДВ для приватного підприємства «Речстиль». 

 

 

Як зазначено у Єдиному реєстрі державних судових рішень, приблизно у травні 2022 року виконуючий обов’язків керівника ГУ ДПС у Львівській області та його заступник, а також головний держінспектор відділу контролю за відшкодуванням податку на додану вартість домовились із директором та засновником ТОВ «РЕЧСТИЛЬ» про відшкодування ПДВ за рахунок державного бюджету. 

 

Керував злочинною організацією, за версією слідства, в.о. керівника податкової служби. Він мав на меті організувати безперешкодне проведення перевірки звітності ТОВ ««Речстиль» не зазначаючи у довідках про ризики і порушення законодавства, та, в подальшому, забезпечити відсутність у компанії позапланові перевірки.

 

За планом, організованим екс-керівником ДПС, Держказначейство мало виплатити 40 млн грн, базуючись на підроблених документах спільниками першого. Згодом, ці гроші планували вивести з рахунків компанії та поділити між усіма учасниками змови. 

 

У судовому реєстрі не розголошуються імена фігурантів справи, проте зазначено, що йдеться про керівника в.о. ГУ ДПС у Львівській області, який займав свою посаду з 10 лютого 2022 року. У цей час на посаду було призначено Андрія Щербака, якого відсторонили від виконання обов’язків 20 лютого. Вже за декілька днів справу з підозрою про його зловживання владою було передано до НАБУ. 

 

Нагадаємо, що 27 березня Офіс генерального прокурора передав до Національного антикорупційного бюро справу за підозрою колишнього виконувача обов'язків начальника Головного управління Державної податкової служби в Львівській області Андрія Щербака та ще двох осіб у зловживаннях на понад 40 млн грн. 19 червня Личаківський районний суд м. Львова ухвалив продовження досудового розслідування по цій справі. Тепер воно триватиме до 22 грудня 2023 року.  

 

26.06.2023

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