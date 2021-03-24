В Україні новий рекорд смертності і понад 5 тисяч шпиталізацій.

Упродовж минулої доби в Україні зареєстрували 342 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби, – новий рекорд епідемії. Офіційна статистика вже другу добу поспіль фіксує понад триста летальних випадків (днем раніше реєстрували 333 смерті).

Це випливає з даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я.

Зокрема, в Києві зареєстрували за добу 49 смертей – це максимальна добова летальність для українських регіонів за весь час епідемії.

За минулі сім діб в Україні зареєстрували загалом 1787 смертей – у середньому 255 померлих щодоби.

Динаміка смертності від ковіду (середнє за сім діб)

В Україні зафіксовано новий рекорд шпиталізацій – до лікарень поклали 5438 людей. Попередній максимум був 17 березня – шпиталізували 4887 людей.

За добу зареєстрували 14 174 нових випадків коронавірусної хвороби.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зафіксовано в Києві (1300), а також Одеській (1177), Хмельницькій (994) та Львівській (939) областях.

Динаміка поширення ковіду (середнє за сім діб)