В Україні новий рекорд смертності і понад 5 тисяч шпиталізацій.

Упродовж минулої доби в Україні зареєстрували 342 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби, – новий рекорд епідемії. Офіційна статистика вже другу добу поспіль фіксує понад триста летальних випадків (днем раніше реєстрували 333 смерті).
Це випливає з даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я.
Зокрема, в Києві зареєстрували за добу 49 смертей – це максимальна добова летальність для українських регіонів за весь час епідемії.
За минулі сім діб в Україні зареєстрували загалом 1787 смертей – у середньому 255 померлих щодоби.
Динаміка смертності від ковіду (середнє за сім діб)
В Україні зафіксовано новий рекорд шпиталізацій – до лікарень поклали 5438 людей. Попередній максимум був 17 березня – шпиталізували 4887 людей.
За добу зареєстрували 14 174 нових випадків коронавірусної хвороби.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зафіксовано в Києві (1300), а також Одеській (1177), Хмельницькій (994) та Львівській (939) областях.
Динаміка поширення ковіду (середнє за сім діб)
24.03.2021