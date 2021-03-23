Бійці Сил спецоперацій України та Литви провели спільні навчання у Карпатах.

Українські та литовські оператори Сил спеціальних операцій провели спільні навчання у зимових Карпатах у межах навчань ICEPEAK-2021. Про це повідомила пресслужба Командування ССО ЗСУ.

Фото https://sof.mil.gov.ua

За сценарієм навчань, на території країни стався акт гібридної агресії. Група противника, підконтрольна державі агресору розхитала ситуацію в деяких регіонах країн. Вимога противника — незалежність. Для вирішення питання бійці ССО відпрацьовували ліквідацію бандформувань, які базувалися у Карпатах.

Фото https://sof.mil.gov.ua

Прибувши в гори, воїни під виглядом звичайних інструкторів і туристів вивчали місцевість щодо потенційних загроз. Штаб військові розгорнули в звичайному готелі. Під час навчань бійцям проводили лекції щодо лавинної небезпеки, гіпотермії, а також того, як правильно планувати вміст рюкзака під час бойових виходів.

Фото https://sof.mil.gov.ua

Навчання тривали два тижні. Фінальною фазою операції став штурм умовного противника в горах. Україно-литовські снайперські групи розташувалися на висоті, звідки вони стежили за діями супротивника. Потім інші групи військових «ліквідували» ватажка бойовиків.

Фото https://sof.mil.gov.ua

«Успішне виконання завдання — це результат довгих і важких тренувань. Саме тому ми повинні постійно вдосконалювати свої навички та вміння, працюючи над собою щодня», — заявив командувач ССО України Григорій Галаган.

Фото https://sof.mil.gov.ua

Один із представників SOF Литви зазначив: «Нинішні навчання - це лише початок наших взаємовідносин. Крок за кроком ми будемо іти до спільної мети і підтримувати одне одного на нашому шляху».