Іноземцям дозволили в'їзд до України за умови негативного ПЛР-тесту.

Кабінет Міністрів дозволив в'їзд іноземців до України тільки при наявності негативного ПЛР-тесту на коронавірус.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає "Укрінформ".

"Були внесені зміни щодо перетину кордону... Нами запроваджується, що незалежно від того, з якої країни прибуває громадянин, всі повинні будуть надати довідку щодо проведеного тестування методом ПЛР", – сказав міністр.

Тест належить зробити не пізніше, ніж за 48 годин до в'їзду в Україну.