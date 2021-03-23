Іноземцям дозволили в'їзд до України за умови негативного ПЛР-тесту.

 

Кабінет Міністрів дозволив в'їзд іноземців до України тільки при наявності негативного ПЛР-тесту на коронавірус.

 

 

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає "Укрінформ".

 

"Були внесені зміни щодо перетину кордону... Нами запроваджується, що незалежно від того, з якої країни прибуває громадянин, всі повинні будуть надати довідку щодо проведеного тестування методом ПЛР", – сказав міністр.

 

Тест належить зробити не пізніше, ніж за 48 годин до в'їзду в Україну.

 

23.03.2021

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