В Україні рекорд смертності від ковіду – вперше понад 300 померлих за добу.

Упродовж минулої доби в Україні зареєстрували 333 смерті, спричинені ускладненнями коронавірусної хвороби. Добова летальність уперше за час епідемії перетнула показник у три сотні. Попередній максимум був 11 грудня – 285 смертей.

Це випливає із даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я України.

Найбільшу кількість летальних випадків зафіксували в Києві (32), на Донеччині (30), на Житомирщині (24) та на Львівщині (23).

За сім діб в Україні зареєстрували 1734 смертей; у середньому – 248 померлих щодоби.

Офіційно за час пандемії померла 30 431 особа.

Динаміка смертності (середнє за сім діб)

Упродовж минулої доби в Україні виявили 11 476 нових випадки коронавірусної хвороби. Найбільше – на Одещині (1122), в Києві (1050) та на Львівщині (995).