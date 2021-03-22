На ремонт об’їзної дороги Калуша витратять близько 150 мільйонів гривень.

 

Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області провела тендер на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-14-19 Миколаїв-Жидачів-Калуш на ділянках від 67 до 71 км та від 72 км до 76 км в Івано-Франківській області, йдеться в інформації у системі Dozorro.

 

Фото https://kuryer.if.ua

 

Документи для участі у тендері зі стартовою ціною ремонту у 202 мільони 200 тисяч гривень подали чотири компанії.

 

Пропозиції  AzVirt MMC і ТОВ «ШБУ-77» не відповідали вимогам до тендерної документації, то ж у тендері змагалися лише дві компанії: ТОВ «ПБС» та ТОВ «Автомагістраль-Південь»

 

Під час трьох раундів торгів, які проходили 19 березня, ТОВ «Автомагістраль-Південь» знизило ціну до 195 мільйонів гривень, а «ПБС» – до 194 мільйонів 900 тисяч гривень, відтак сьогодні, 22 березня, тендерний комітет визнав його перемогу.

 

Після підписання договору підряду, компанія має відремонтувати ділянки дороги територіального значення Т – 14-19 Миколаїв-Ждачів-Калуш, загальною протяжністю понад 8,1 км, які є частиною об’їзної дороги Калуша. Йдеться про проїзні частини доріг на вул. Окружній, протяжністю 4,85 км, на вул. Литвина, протяжністю 1,25 км, на вул. Мостиській, протяжністю 1 км та на вул. Глібова, протяжністю 1,6 км. Не ремонтуватимуть лише ділянку вул. Окружної, протяжністю трохи менше за 600 м, яку в 2019 році відремонтували за понад 4 мільйони 200 тисяч гривень, виділених із міського бюджету.

 

Фото www.google.com.ua/maps

 

Згідно з оприлюдненою тендерною документацією, заплановано значний обсяг робіт: окрім ремонту асфальтного покриття, передбачене влаштування кільцевої розв’язки з острівцями безпеки, демонтаж старих і будівництво двох нових мостів через річку Сівку і її обвідний канал, влаштування тротуарів, дренажної системи, зупинкових майданчиків, трьох автопавільйонів, а також нанесення дорожньої розмітки і встановлення дорожніх знаків. Ремонт розпочнуть із будівництва нових мостів, у цьогорічному держбюджеті на цей проєкт передбачили 50 мільйонів гривень. Решта фінансування планується на наступний рік. Повністю ремонт мають завершити до кінця 2022 року.

 

Зазначимо, у 2020 році ТОВ «ПБС» отримала усі основні підряди на ремонти доріг на Прикарпатті на загальну суму 3 мільярди 590 мільонів гривень, які частково профінансували з коштів так званого «ковідного» фонди, які призначались для подолання наслідків пандемії коронавірусної інфекції covid-19, повідомили «Наші гроші. Львів». За даними медіа, це підприємство контрольоване керівником курорту «Буковель» та наближеним до Ігоря Коломойського екс-нардепом Олександром Шевченко.

 

22.03.2021

До теми

Поширити
Збруч
Чітка відповідь на запитання: Who is mr. Putin?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Фраза Джо Байдена про те, що Путін – вбивця, може стати прологом до нової «холодної війни». Хоча насправді вона розпочалася ще 14 років тому, але Захід уперто намагався її не помічати.
21.03.21 | | У світі
Біла птаха
Галина Канарська
Мала талант художника, що був здатний у малесенькій виставі поєднати естетику різних світів і розкрити квінтесенцію кожного з них, а ще дати змогу маленькому глядачеві зрозуміти, де світ добра, а де – зла.
20.03.21 | | Штука
Пробудження
Василь МАХНО
мені також доводиться тривати драбину нести і клевець тримати розсохлий стіл підправити до літа розфасувати два десятки файлів
20.03.21 | | Дискурси
Бум близнюків
Зараз у світі народжується на третину більше близнюків, ніж у 80-х рр. ХХ ст.
19.03.21 | | Наука
Jethro Tull «Aqualung» – 50 років
Ілько ЛЕМКО
Jethro Tull, попри свою вкрай складну для вуха посполитих поціновувачів року музику, мав неабиякий комерційний успіх
19.03.21 | | Минуле
Колір утраченого часу
Денис Струк
Фарба стає кольором у поєднанні з іншою чи іншими фарбами. Звуки — це кольори, які ми слухаємо, та навпаки — дивимося ми на музику кольорів.
18.03.21 | | Штука
САМОСПАЛЕННЯ
Ростислав Шпук
У Франківську тепер є будівля "Братерства", де вище міське чиновництво і забудовники влаштували перегони, хто заподіє більшого приниження унікальному архітектурному витвору.
18.03.21 | | Галичина
Ліжкові валки і кавалькади
Тарас Прохасько
Історія ліжок, фундамент, на якому тримається уся архітектура досвіду
18.03.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.