На ремонт об’їзної дороги Калуша витратять близько 150 мільйонів гривень.

Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області провела тендер на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-14-19 Миколаїв-Жидачів-Калуш на ділянках від 67 до 71 км та від 72 км до 76 км в Івано-Франківській області, йдеться в інформації у системі Dozorro.

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Документи для участі у тендері зі стартовою ціною ремонту у 202 мільони 200 тисяч гривень подали чотири компанії.

Пропозиції AzVirt MMC і ТОВ «ШБУ-77» не відповідали вимогам до тендерної документації, то ж у тендері змагалися лише дві компанії: ТОВ «ПБС» та ТОВ «Автомагістраль-Південь»

Під час трьох раундів торгів, які проходили 19 березня, ТОВ «Автомагістраль-Південь» знизило ціну до 195 мільйонів гривень, а «ПБС» – до 194 мільйонів 900 тисяч гривень, відтак сьогодні, 22 березня, тендерний комітет визнав його перемогу.

Після підписання договору підряду, компанія має відремонтувати ділянки дороги територіального значення Т – 14-19 Миколаїв-Ждачів-Калуш, загальною протяжністю понад 8,1 км, які є частиною об’їзної дороги Калуша. Йдеться про проїзні частини доріг на вул. Окружній, протяжністю 4,85 км, на вул. Литвина, протяжністю 1,25 км, на вул. Мостиській, протяжністю 1 км та на вул. Глібова, протяжністю 1,6 км. Не ремонтуватимуть лише ділянку вул. Окружної, протяжністю трохи менше за 600 м, яку в 2019 році відремонтували за понад 4 мільйони 200 тисяч гривень, виділених із міського бюджету.

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Згідно з оприлюдненою тендерною документацією, заплановано значний обсяг робіт: окрім ремонту асфальтного покриття, передбачене влаштування кільцевої розв’язки з острівцями безпеки, демонтаж старих і будівництво двох нових мостів через річку Сівку і її обвідний канал, влаштування тротуарів, дренажної системи, зупинкових майданчиків, трьох автопавільйонів, а також нанесення дорожньої розмітки і встановлення дорожніх знаків. Ремонт розпочнуть із будівництва нових мостів, у цьогорічному держбюджеті на цей проєкт передбачили 50 мільйонів гривень. Решта фінансування планується на наступний рік. Повністю ремонт мають завершити до кінця 2022 року.

Зазначимо, у 2020 році ТОВ «ПБС» отримала усі основні підряди на ремонти доріг на Прикарпатті на загальну суму 3 мільярди 590 мільонів гривень, які частково профінансували з коштів так званого «ковідного» фонди, які призначались для подолання наслідків пандемії коронавірусної інфекції covid-19, повідомили «Наші гроші. Львів». За даними медіа, це підприємство контрольоване керівником курорту «Буковель» та наближеним до Ігоря Коломойського екс-нардепом Олександром Шевченко.