Єрмак заявив, що Україна не погоджується на нові пропозиції Козака щодо Донбасу.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що офіційний Київ за жодних умов не погодиться на пропозиції, висловлені заступником глави адміністрації президента РФ Дмітрієм Козаком після минулої відеоконференції радників лідерів країн "Нормандської четвірки".

Про це йдеться у листі Андрія Єрмака до "нормандських радників" у відповідь на лист Козака. Цю відповідь цитує видання "Європейська правда".

У листі Єрмак повідомив, що українська сторона здивована "своєрідною інтерпретацією підсумків останньої відеоконференції".

"Попри доволі напружений характер дискусій і відсутність спільного бачення з більшості питань, що були предметом нашого обговорення, хочу нагадати, що саме українська сторона негайно після завершення відеоконференції ініціювала скликання позачергового раунду консультацій у форматі Робочої підгрупи з безпекових питань ТКГ, щоб отримати конкретні підтвердження готовності сторін щодо забезпечення режиму припинення вогню", – пише Єрмак.

Він зазначив, що відмова російської сторони від проведення консультацій підгрупи в умовах істотної ескалації ситуації у зоні конфлікту є красномовним свідченням відсутності її реальної зацікавленості у неухильному дотриманні додаткових заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.

Єрмак наголосив, що встановлення і суворе забезпечення сталого і всеосяжного "режиму тиші" є запорукою виконання всіх важливих домовленостей, досягнутих лідерами "нормандського формату", і ключовим пунктом "мінських домовленостей".

"Тому ми занепокоєні продемонстрованим російською стороною підходом до цих важливих питань, так само як і маніпулятивним характером запропонованих паном Козаком висновків. Відповідно, за жодних умов не можемо погодитися з пропозиціями, що містяться у його листі від 19.03.2021", – йдеться у листі Єрмака.

Раніше російські медії повідомили, що у листі до українського, німецького та французького радників лідерів країн "нормандської четвірки" Козак запропонував не пізніше як 22 березня узгодити і закріпити підписами проєкт спільних підсумків відеоконференції політрадників від 18 березня.

Зокрема, Козак запропонував зобов'язати Україну виправити липневу заяву Міністерства оборони України про припинення вогню – змусити українського сторону до припинення вогню "без будь-яких вилучень і інтерпретацій". Ці зобов'язання, зокрема, передбачали, що українські військовики можуть відкривати вогонь у відповідь лише за наказом керівництва Збройних сил України або після безуспішної спроби використовувати наявні механізми з реагування на порушення режиму припинення вогню.

Також Козак запропонував розпочати ротаційний порядок головування на переговорах політрадників. Наразі на переговорах головують по черзі Німеччина і Франція. Росіянин певен, що однією з причин безрезультатності переговорів "є неналежна їхня організація".