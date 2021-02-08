На ремонт двох доріг у гірських районах Львівщини необхідно 700 мільйонів гривень.

У межах інфраструктурного проєкту «Мале Карпатське коло», що діє на території Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей, цього року планують завершити капітальний ремонт регіональних доріг Бориня-Боберка та Славське-Хащовиня. Для цього у держбюджеті просять передбачити близько 700 мільйонів гривень, повідомив заступник голови Львівської облдержадміністрації Юрій Бучко.

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«У поточному році хочемо залучити фінансовий ресурс з держбюджету для виконання повного комплексу робіт на дорозі Бориня – Боберка у сумі 380 млн гривень, на дорозі Славське – Хащованя до межі Львівської області у сумі 315 млн гривень», – зазначив він.

За його інформацією, на дорозі Славське – Хащованя у 2020 році відремонтували ділянку протяжністю 5 кілометрів від Захара Беркута до с. Хащованя. Заключені угоди на виготовлення проектно-кошторисної документації для капітального ремонту двох мостів, а також іншої ділянки протяжністю 6 кілометрів. На дорозі Бориня – Боберка дорожники відремонтували 5 кілометрів автошляху із запланованих 26-и. Роботи навесні планують продовжити. Вартість ремонту – 420 мільйонів гривень. Дорога вестиме до перспективного пункту пропуску.

У межах проєкту, який розпочався у 2020 році, ремонтують автошляхи та мости, щоб покращити умови сполучення для розвитку туризму на території трьох областей карпатського регіону. Загалом передбачене відновити: 51,5 км автошляху М-06 Київ – Чоп; 128,8 км Р-21 Долина – Хуст; 44,6 км автодороги Т-07-18 Нижні Ворота – Воловець – Міжгір'я; 24 км дороги Т-14-24 Сколе – Славське та ремонт 36 мостів. Із запланованих 248,9 км автошляхів державного значення торік відремонтували 67,8 км, та виготовили проєктно-кошторисну документацію на наступні обєкти, повідомили у Службі автомобільних доріг України.

«Завдяки цьому проєкту з’єднаємо найкоротшими шляхами найголовніші туристичні центри Карпат – Славське, Рожанку, Сколе та Плай на Львівщині, Пилипець, Ізки, Синевир та Міжгір’я на Закарпатті, а з Івано-Франківського боку – Вигоду, Вишків і Буковель. Час доїзду між областями зменшиться практично на годину», – прокоментував Юрій Бучко.

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Торік з держбюджету Львівщина у межах проєкту «Мале Карпатське коло» отримала 200 мільйонів гривень. На цей рік – для продовження ремонтних робіт на автошляхах на Львівщині необхідно майже 700 мільйонів гривень.

«Якщо наша область отримає фінансування – це буде величезним вкладом у розвиток туризму та інфраструктури Львівщини, Закарпаття та Франківщини. Дякую, голові Державного агенства автомобільних доріг України Олександру Кубракову, заступнику Керівника Офісу президента України Кирилу Тимошенку за запевнення у підтримці в реалізації проєкту. Амбітна ціль – завершити «Мале Карпатське коло» за 2-3 роки. Також акцентував на важливості надання проєкту статусу національного, що своєю чергою теж дозволить пришвидшити його реалізацію», – повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький на конференції, присвяченій реалізації проєкту у суботу, 6 лютого, у Славському.

Він зазначив, що у підсумку «Мале Карпатське коло» може стати туристичним діамантом для Львівщини, збільшить потік туристів та привабить інвесторів для вкладання фінансового ресурсу у розвиток нових об’єктів інфраструктури.