350 медиків зголосилися почати працювати з хворими на ковід у лікарнях Львова.

Упродовж двох діб 350 медиків зголосилися почати працювати із хворими на коронавірус пацієнтами у львівських лікарнях. Свою готовність надавати допомогу у боротьбі із ковідом висловили медичні працівники, які мешкають на Львівщині та у сусідніх областях, працюють у суміжних медичних сферах, повідомив сьогодні, 22 березня, під час брифінгу міський голова Львова Андрій Садовий.





Фото https://galinfo.com.ua

Більшість лікарів заповнили спеціальну електронну форму, частина зареєструвалася після звернень на «Гарячу лінію міста».

«Ми отримали 350 пропозицій від медиків, які працюють в приватному бізнесі, які працюють в межах і міста, і області, навіть звертаються люди із інших областей, які готові приїжджати до Львова і надавати людям допомогу», – повідомив Садовий.

За його словами, відділи кадрів профільних лікарень оперативно почали проводити співбесіди та обговорюють з медиками умови праці. Заробітну плату лікарям будуть нараховувати із міського бюджету. Про яку суму йдеться, наразі не повідомляють.

Зазначимо, у суботу, 20 березня, удень Андрій Садовий заявив про те, що через великий наплив пацієнтів у міських лікарнях починає критично не вистачати лікарів, вони працюють на межі подвигу.

Фото www.facebook.com/andriy.sadovyi

«Кількість людей із сovid-19, які потребують госпіталізації, збільшується. Станом на суботу в Львівській області було госпіталізовано 338 хворих з коронавірусом, день перед тим – 224. Тобто ми прекрасно розуміємо, що якщо така динаміка продовжуватиметься, то нам треба запас лікарів. Тому ми звернулися до всіх, хто хоче долучитись до цієї справи», – пояснив міський голова.

Також Андрій Садовий розповів про перепрофілювання поліклініки на вул. Мазепи для прийому хворих на ковід. На вихідних у корпусі поліклініки почали підготовчі роботи для облаштування додаткових ліжок для хворих. Загалом мають обладнати 150 таких місць.

«Щодо сімейних лікарів, які звільнили приміщення для додаткових госпіталів, то ми маємо до них велику повагу, адже вони перші, до кого звертаються хворі, але треба розуміти, що коли така велика динаміка захворюваності, то нам банально потрібні місця для госпіталізації. Для цього нам необхідні приміщення наших поліклінік. Так, в приміщенні на вул. Мазепи вже проводять відповідні ремонтні роботи, і там плануємо розмістити близько 350 ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Натомість ми домовилися з власником приватного нового приміщення, що є поруч з цією поліклінікою, що ми зробимо там сучасну амбулаторію сімейної медицини. Тобто сімейні лікарі отримають значно кращі умови для праці, ніж мали», – зазначив міський голова Львівської громади.

«Коли пандемія коронавірусу закінчиться, ми фактично будемо мати приміщення подвійного підпорядкування. Ми не знаємо, що нас чекає в майбутньому, але ми вже будемо мати багато запасних ліжок, обладнаних киснем», – додав Садовий.

За даними управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Львівській області, з початку пандемії до управління надійшло 4778 повідомлень про клінічно підтверджені випадки захворювання медичних працівників на COVID-19. З них 54 випадки – смертельні. Розслідування завершено щодо 2581 випадку, 348 з них визнано пов'язаними з професійною діяльністю, 15 з яких – смертельні.



Родинам 11 загиблих медиків, які інфікувалися під час роботи з коронавірусними хворами, уже виплатили державні страхові виплати у розмірі 1,576 мільйона гривень. Розгляд інших справ триває. Також щомісячну страхову виплату через смерть медика призначили для восьми членів сім’ї та батьків померлого на загальну суму 251,9 тисячі гривень.



Для двох медичних працівників, які отримали стійку втрату працездатності, призначили одноразові допомоги та щомісячні страхові виплати пожиттєво.

Упродовж пандемії на Львівщині за кошти державного бюджету оплатили лікарняні листки на суму 2,1 мільйона гривень для компенсації втраченого заробітку 313 медикам, які захворіли на COVID-19 внаслідок виконання професійних обов’язків.



