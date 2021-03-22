"Червону зону" оголошено у восьми регіонах.

 

Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл на карантинні зони, згідно з яким до червоної зони епідемічної небезпеки віднесено Київ та сім областей.

 

Про це повідомляє "Укрінформ".

 

 

Так, у червоній зоні перебувають Київ та Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Київська, Одеська, Сумська, Чернівецька області. Кожна – через перевищення нормативних індикаторів щодо госпіталізацій.

 

У помаранчевій зоні перебуває 11 регіонів – Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

 

Загалом показник госпіталізацій із ковідом перевищено у 14 регіонах, зокрема в Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київська, Львівській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.

 

Найвищий показник госпіталізацій – у Вінницькій (132,1 на 100 тис. населення), Житомирській (115,3) та Івано-Франківській (104,4).

 

Найвищий показник завантаженості ліжок з киснем – у Києві (74,3%) та в Житормирській області (69%).

 

22.03.2021

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