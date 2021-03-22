Шмигаль підтримав "убивчі" слова Байдена про Путіна.

 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтримує висловлювання президента США Джо Байдена стосовно президента Росії Путіна.

 

 

"Геополітична ситуація поки що непроста. Коронавірусна криза це лише посилює. Відповідно, емоційними є і настрої. Але з огляду на те, що Україна вимушена вже сьомий рік поспіль протистояти російській агресії, внаслідок якої загинуло понад 10 тис. людей, я можу тільки сказати: я підтримую такі формулювання Джо Байдена", – сказав Шмигаль в інтерв'ю німецькій газеті Handelsblatt, відповідаючи на запитання, чи вважає він правильним твердження Байдена, що Путін "убивця".

 

Прем'єр зазначив, що його не здивувала така реакція президента США.

 

"Згадайте візит високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля до Москви. Тоді Європа ще раз побачила істинне обличчя Москви, як Росія ставиться до Європи та решти світу. Це має вплинути на ставлення цивілізованого світу, наприклад країн G7, до Росії", – цитує аґенція "Інтерфакс-Україна".

 

22.03.2021

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