"Слуга народу" скликає позачергове засідання ВР через кривду Президента.

 

Народні депутати від фракції "Слуга народу" ініціюватимуть позачергове засідання Верховної Ради для засудження акції протесту під Офісом Президента ввечері у суботу, 20 березня.

 

Про це йдеться в повідомленні партії "Слуга народу".

 

 

"Фракція "Слуги народу" завжди принципово підтримувала право громадян на мирний протест як один із головних проявів демократії. Водночас ми категорично не сприймаємо спроби підмінити цивілізоване вираження незгоди з діями влади насильством, вандалізмом, наругою над символами нашої держави", – йдеться в заяві.

 

Нардепи "Слуги народу" вимагають від правоохоронних органів дати юридичну оцінку подіям, які відбулися 20 березня під ОП, і визначити міру провини за матеріальну шкоду, заподіяну державному майну.

 

"Ми ініціюємо проведення позачергового засідання в найкоротші терміни за участю силовиків і ухвалення постанови за оцінками цієї події із завданнями конкретним міністрам тощо", – резюмували у "Слузі народу".

 

Фракції опозиції не підтримали ідеї "Слуг народу". Депутатка "Європейської солідарності" Ірина Геращенко запропонувала включити до порядку денного питання про втечу "вагнерівців".

 

"Офіційно звертаємося до "СН" зі закликом негайно поставити свої підписи щодо позачергового засідання стосовно ТСК, "вагнерівців" і "справи Шеремета". Зрада в найвищих кабінетах країни точно небезпечніша, ніж графіті на стінах ОП. Хоч я і проти вандалізму, війни з будівлями, які точно не наближають нас до чесної судової реформи, але присвячувати позачергове засідання провокації на Банковій – це занадто. Поки що лише 70 нардепів поставили підписи щодо негайного позачергового засідання щодо "вагнерівців", і слуг серед цих 70 – лише один", – написала Геращенко у Facebook.

 

22.03.2021

До теми

Поширити
Збруч
Чітка відповідь на запитання: Who is mr. Putin?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Фраза Джо Байдена про те, що Путін – вбивця, може стати прологом до нової «холодної війни». Хоча насправді вона розпочалася ще 14 років тому, але Захід уперто намагався її не помічати.
21.03.21 | | У світі
Біла птаха
Галина Канарська
Мала талант художника, що був здатний у малесенькій виставі поєднати естетику різних світів і розкрити квінтесенцію кожного з них, а ще дати змогу маленькому глядачеві зрозуміти, де світ добра, а де – зла.
20.03.21 | | Штука
Пробудження
Василь МАХНО
мені також доводиться тривати драбину нести і клевець тримати розсохлий стіл підправити до літа розфасувати два десятки файлів
20.03.21 | | Дискурси
Бум близнюків
Зараз у світі народжується на третину більше близнюків, ніж у 80-х рр. ХХ ст.
19.03.21 | | Наука
Jethro Tull «Aqualung» – 50 років
Ілько ЛЕМКО
Jethro Tull, попри свою вкрай складну для вуха посполитих поціновувачів року музику, мав неабиякий комерційний успіх
19.03.21 | | Минуле
Колір утраченого часу
Денис Струк
Фарба стає кольором у поєднанні з іншою чи іншими фарбами. Звуки — це кольори, які ми слухаємо, та навпаки — дивимося ми на музику кольорів.
18.03.21 | | Штука
САМОСПАЛЕННЯ
Ростислав Шпук
У Франківську тепер є будівля "Братерства", де вище міське чиновництво і забудовники влаштували перегони, хто заподіє більшого приниження унікальному архітектурному витвору.
18.03.21 | | Галичина
Ліжкові валки і кавалькади
Тарас Прохасько
Історія ліжок, фундамент, на якому тримається уся архітектура досвіду
18.03.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.