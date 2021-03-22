"Слуга народу" скликає позачергове засідання ВР через кривду Президента.

Народні депутати від фракції "Слуга народу" ініціюватимуть позачергове засідання Верховної Ради для засудження акції протесту під Офісом Президента ввечері у суботу, 20 березня.

Про це йдеться в повідомленні партії "Слуга народу".

"Фракція "Слуги народу" завжди принципово підтримувала право громадян на мирний протест як один із головних проявів демократії. Водночас ми категорично не сприймаємо спроби підмінити цивілізоване вираження незгоди з діями влади насильством, вандалізмом, наругою над символами нашої держави", – йдеться в заяві.

Нардепи "Слуги народу" вимагають від правоохоронних органів дати юридичну оцінку подіям, які відбулися 20 березня під ОП, і визначити міру провини за матеріальну шкоду, заподіяну державному майну.

"Ми ініціюємо проведення позачергового засідання в найкоротші терміни за участю силовиків і ухвалення постанови за оцінками цієї події із завданнями конкретним міністрам тощо", – резюмували у "Слузі народу".

Фракції опозиції не підтримали ідеї "Слуг народу". Депутатка "Європейської солідарності" Ірина Геращенко запропонувала включити до порядку денного питання про втечу "вагнерівців".

"Офіційно звертаємося до "СН" зі закликом негайно поставити свої підписи щодо позачергового засідання стосовно ТСК, "вагнерівців" і "справи Шеремета". Зрада в найвищих кабінетах країни точно небезпечніша, ніж графіті на стінах ОП. Хоч я і проти вандалізму, війни з будівлями, які точно не наближають нас до чесної судової реформи, але присвячувати позачергове засідання провокації на Банковій – це занадто. Поки що лише 70 нардепів поставили підписи щодо негайного позачергового засідання щодо "вагнерівців", і слуг серед цих 70 – лише один", – написала Геращенко у Facebook.