Поліція висунула підозру демонстранту, що побив шиби ОП. Йому загрожує сім років.

Поліція оголосила підозру ветерану АТО/ООС Владиславу Гранецькому-Стафійчуку (творче псевдо – Влад Сорд), затриманому в суботу за побиття шибок на дверях Офісу Президента під час акції проти ув'язнення Сергія Стерненка та Андрій Антоненка і політичних переслідувань.

Про це йдеться у повідомленні Нацполіції.

"Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження на ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі", – поінформували в поліції.

Владислав Гранецький-Стафійчук – вінниччанин, ветеран АТО/ООС. Воював у "Правому секторі", "Азові" та 93-й механізованій бригаді ЗСУ (позивний "Змій"). Влад Сорд пише вірші, оповідання, є автором гімну 93-ої бригади.

На відеозаписі, оприлюдненому заступником міністра внтурішніх справ Антоном Геращенком, видно момент розбиття шиб: до будинку підходить чоловік і плескає по склі одних дверей, а потім інших. Його відразу ж відтягує інший учасник акції.

"Громадянин, який бив шибки на дверях Офісу Президента, вже вчора був затриманий співробітниками поліції. Йому висунуто обвинувачення у хуліганстві. Докази його вандалізму та хуліганства ви можете побачити на відео", – повідомив Геращенко.

Вночі на неділю біля Печерського відділку поліції відбулися сутички під час пікету, скликаного побратимами Стафійчука задля звільнення затриманого. У "Русі опору капітуляції" зазначали, що силовики застосували сльозогінний газ, із боку протестувальників є травмовані.

Між тим, один із організаторів акції на підтримку Сергія Стерненка, лідер руху "Гонор" Сергій Філімонов заявив, що розбивати вікна не планували.

"Готувався перфоманс, але биття вікон, запуск димових шашок у будівлю – цього в планах не було. А втім, я не бачу потреби стримувати людей, бо Президент думає, що це якийсь міфічний Порошенко, якісь ігри, міфічні "соросята"... Це була перша така демонстративна акція, щоб Президент почав звертати увагу. Він має бачити, що це справжній гнів народу, і якщо він не буде реагувати – це дуже погано закінчиться", – сказав Філімонов у коментарі Hromadske.

Також він додав, що вважає акцію біля ОП мирною, оскільки ніхто не постраждав, крім людей біля Печерського відділку поліції, де перебував затриманий. Ще Філімонов розповів, що салют, який запускали учасники, будівлі не пошкодив, а фарбу ставили на сходах для всіх охочих.

Також Філімонов зазначив, що не підтримує, але й не засуджує дій затриманого Владислава Сорда, якого підозрюють у розбиванні скла. "Розбите вікно – це набагато менше шкоди, аніж для людини, яка незаконно сидить у в’язниці, або від міністра, який переслідує активістів. Але цього хлопця зупиняли, це видно на відео. Ніхто не заходив всередину будівлі", – зазначив організатор.