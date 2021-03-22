Прем'єр Словаччини готовий до відставки через «Спутник V» та образу України.

Ігор Матович запропонував залишити свою посаду заради збереження правлячої коаліції і розв'язання урядової кризи.

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович (Igor Matovič) заявив про намір подати до демісії заради порятунку правлячої коаліції і залагодження урядової кризи, яка виникла через несанкціоновану закупівлю російської вакцини «Спутник V». Про це повідомило словацьке видання Aktuality.sk. Він готовий піти зі своєї посади, але залишитися членом уряду, заявив Матович в неділю, 21 березня.

«Я усвідомлюю свою частку відповідальності, а також те, що майбутнє Словаччини важливіше, ніж місце людини в уряді. Я готовий подати у відставку з посади прем'єр-міністра та діяти як рядовий член партії», – заявив Матович. Прем’єр репрезентує правоцентристську, консервативну партію OĽaNO (Obyčajní Ľudia a nezávislé osobnosti – Звичайні люди і незалежні особистості).

Урядова криза спалахнула в Словаччині після того, як з'ясувалося, що прем'єр-міністр без узгодження з коаліційними партнерами уклав договір з Росією про постачання двох мільйонів доз вакцини «Спутник V». Окрім усього, прем’єр навіть не дочекався офіційної реєстрації цієї вакцини відповідним органом Європейської Унії. За це його різко розкритикували коаліційні партнери, а також президентка країни Зузана Чапутова (Zuzana Čaputová).

На тлі цього скандалу 12 березня подав у відставку міністр охорони здоров'я країни Марек Крайчі (Marek Krajčí).

Пізніше до політичної кризи додався й дипломатичний скандал з Україною, винуватцем якого знову став керівник словацького уряду. В інтерв'ю Radio Express третього березня, відповідаючи на запитання ведучого про те, що він пообіцяв Росії за поставки вакцини, Матович жартома сказав: «Закарпатську Україну». Недолугий жарт словацького прем'єра обурив українців. МЗС України у відповідь опублікувало ноту, в якій засудило слова Матовича. МЗС Словаччини зразу ж перепросилося перед українцями за слова прем’єра. Згодом вибачення попросив і сам Матович.