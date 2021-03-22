Офіційна статистика: Число померлих від ковіду перевершило 30 тисяч.

Упродовж минулої доби в Україні зареєстрували 157 смертей, спричинених коронавірусною хворобою. Згідно з офіційними даними, за весь час епідемії в Україні померло 30 098 людей.

Це випливає із даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я.

Динаміка смертності від ковіду в Україні (середнє за сім діб)

За минулий тиждень в Україні зареєстрували 1665 смертей, у середньому – 238 щодоби. Це рекордне значення за весь час епідемії.

Найбільше померлих зареєстрували в Києві (3082), на Львівщині (2494) і на Дніпропетровщині (2216).

Загалом минулої доби в Україні зареєстрували 7893 нових випадки коронавірусної хвороби. Найбільше – у Львівській (937) і Одеській (745) області.

Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)