Офіційна статистика: Число померлих від ковіду перевершило 30 тисяч.

 

Упродовж минулої доби в Україні зареєстрували 157 смертей, спричинених коронавірусною хворобою. Згідно з офіційними даними, за весь час епідемії в Україні померло 30 098 людей.

 

Це випливає із даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я.

 

Динаміка смертності від ковіду в Україні (середнє за сім діб)

 

За минулий тиждень в Україні зареєстрували 1665 смертей, у середньому – 238 щодоби. Це рекордне значення за весь час епідемії.

 

Найбільше померлих зареєстрували в Києві (3082), на Львівщині (2494) і на Дніпропетровщині (2216).

 

Загалом минулої доби в Україні зареєстрували 7893 нових випадки коронавірусної хвороби. Найбільше – у Львівській (937) і Одеській (745) області.

 

Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)

 

22.03.2021

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