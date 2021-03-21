Епідемія ковіду: Україна повторила рекорд шпиталізацій.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 11 145 нових випадків коронавірусної хвороби. При тім за день шпиталізували 4838 людей (це другий показник за час пандемії; максимум був 17 березня – 4887 шпиталізацій).

Про це йдеться в даних, оприлюднених у неділю Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість добових випадків ковіду зареєстрували у Львівській області – 1117. На Львівщині вже четверту добу поспіль понад тисяча випадків ковіду – це прикрий рекорд для реґіону за весь час епідемії.

Серед лідерів за кількістю нових захворювань – Харківщина (879) і Житомирщина (814).

За добу зареєстрували 166 смертей. Якщо вираховувати летальність по тижнях, то нині Україна – на максимальному за час пандемії рівні.

Летальність від ковіду (середня кількість смертей за попередні сім діб)