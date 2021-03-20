Галицькі хроніки COVID-19: 20 березня.

Станом на 09:00 20 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 217 389 хворих на сovid-19. За минулу добу – 2188 нових випадків: 410 – на Івано-Франківщині, 1180 – на Львівщині (проведено 3530 ПЛР-тестів) та 598 – на Тернопіллі.

За минулу добу зафіксовано 57 летальних випадків: 8 людей померло на Тернопільщині, 25 – на Львівщині та 24 – в Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,16%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

20 березня (09:00): 49 360 випадків, 598 нових

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

20 березня (09:00): 92 420 випадків, 1180 нових

м. Львів - 556 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

20 березня (09:00): 75 609 випадків, 410 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.