В Україні третю добу поспіль понад 15 тисяч випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 15 292 нових випадки коронавірусної хвороби. Добова статистика перевищує 15-тисячний поріг уже третій день поспіль – єдиного разу таке фіксували 26-29 листопада, на піку української епідемії.

Це випливає з даних, які оприлюднило у суботу Міністерство охорони здоров'я України.

Минулої доби одразу в шести українських реґіонах зафіксувли понад тисячу добових випадків – у Львівській (1180), Дніпропетровській (1104), Житомирській (1082), Одеській (1037), Київській (1036) областях, а також у Києві (1070).

Офіційно за весь час епідемії в Україні виявили вже 1 535 218 захворювань на ковід.

За добу в Україні зареєстрували 260 смертей (уже п'яту добу поспіль маємо більше двохсот летальних випадків – лише вдруге за весь час пандемії).

Госпіталізували 4369 людей.