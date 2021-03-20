В Україні третю добу поспіль понад 15 тисяч випадків ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 15 292 нових випадки коронавірусної хвороби. Добова статистика перевищує 15-тисячний поріг уже третій день поспіль – єдиного разу таке фіксували 26-29 листопада, на піку української епідемії.

 

Це випливає з даних, які оприлюднило у суботу Міністерство охорони здоров'я України.

 

 

Минулої доби одразу в шести українських реґіонах зафіксувли понад тисячу добових випадків – у Львівській (1180), Дніпропетровській (1104), Житомирській (1082), Одеській (1037), Київській (1036) областях, а також у Києві (1070).

 

Офіційно за весь час епідемії в Україні виявили вже 1 535 218 захворювань на ковід.

 

За добу в Україні зареєстрували 260 смертей (уже п'яту добу поспіль маємо більше двохсот летальних випадків – лише вдруге за весь час пандемії). 

 

Госпіталізували 4369 людей.

 

20.03.2021

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