СБУ оголосила підозру пропагандисту, який закликав до припинення існування України.

Служба безпеки України повідомила про підозру проросійському пропагандисту та політтехнологу, який публічно ставив під сумнів суб'єктність України, закликав до офіційного припинення її існування і поширював російські наративи в українському інформаційному просторі.

Про це повідомляє пресова служба СБУ.

"Кіберфахівці СБУ встановили, що так званий політичний експерт цілеспрямовано просуває в інформаційному просторі наративи держави-агресора. У своїх виступах на російських телеканалах, інтерв’ю в проросійських ЗМІ та дописах у соцмережах він тривалий час послідовно висловлював тези, що принижують Україну, її державні символи, мову, історію, героїв та народ", – повідомили в СБУ.

Проросійський політтехнолог брав участь у спланованих та скоординованих інформаційних операціях проти України. Зокрема, підтримував акцію, організовану однією з парламентських партій під посольством США. Як "експерт" в ефірі одного з телеканалів, який нині перебуває під санкціями, неодноразово просував тезу про перебування України "під зовнішнім управлінням".

Крім того, підозрюваний неодноразово виступав на телеканалі "Россия 24", до якого на території України введено санкції, та на News Front, що діє на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО і пропагує ідеї сепаратизму.

Також було встановлено, що підозрюваний просуває систему поглядів, яка цілеспрямовано прищеплює аудиторії ідею неповноцінності України, необхідності її демонтажу, а також популяризує ідеї створити на її місці інші суб’єкти, а частину території приєднати до РФ.

Фігурант публічно закликав до розправ над учасниками Революції гідності та АТО/ООС і їхніми родинами. Глузував над загибеллю активістки Катерини Гандзюк. Образливо відгукувався про громадян через їхню віру, глумився над релігійними символами й вимагав упровадити кримінальну відповідальність за сповідування християнства. Він також висловлював симпатії до нацистів, Адольфа Гітлера, Радянського Союзу, НКВС та політики Володимира Путіна.

Наразі у кримінальному провадженні провели обшуки за місцем фактичного і тимчасового проживання фігуранта в Івано-Франківську та в Києві. За результатами слідчих дій йому повідомили про підозру в зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 Кримінального кодексу України), порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (ст. 161), виготовленні, поширенні комуністичної, нацистської символіки та пропаганді комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів (ст. 436-1). Кримінального кодексу України.

СБУ не називає ім'я фігуранта справи, проте, як повідомила аґенція "Інтерфакс-Україна", ідеться про Михайла Шпіра, який був політичним експертом на українських телеканалах "112 Україна", NewsOne, "4 канал" і на російських YouTube-каналах "Украина.ру", "Россия 24", News Front.