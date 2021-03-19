"Звертаюся до вас давньою достойною мовою": Президент Литви виступив у ВР.

Президент Литви Ґітанас Наусєда під час свого виступу у Верховній Раді у п’ятницю висловив підтримку Україні в прагненні вступити в НАТО та захисті своїх кордонів, а також закликав офіційний Київ до спільної боротьби з російськими енергетичними авантюрами.

Майже половину свого виступу у парламенті Ґітанас Наусєда промовив українською мовою. Кілька разів він зривав овації. Наприклад, коли говорив про мову та історію – аплодували зі сектора "ЄС" і "Голосу". Коли казав про допомогу Україні в вакцинах – раділи депутати "Слуги народу". Депутати "ОПЗЖ" овацій не влаштовували.

"Звертаюся до вас давньою і достойною мовою, яку було довго переслідувано і знищувано – однак не знищено", – почав президент Литви.

Наусєда нагадав, що українці й литовці мають великий досвід співпраці в історії – згадав і про битву проти Московії під Оршею, і про незалежницькі рухи 1990–1991 років.

"Ми завжди зможемо спиратися на своє спільне минуле. 30 років тому, коли Литва боронила свою свободу під час кривавих січневих подій, українські добровольці поспішали на допомогу пліч-о-пліч із героями нашої свободи. І ми, литовці, кожного разу були поруч, коли народ України ставав на захист своєї гідності. Багато століть до того ми були поруч одне з одним і навіть мали спільну державу. Ми торгували, мали великий культурний обмін, чинили опір спільному ворогові. Наші народи разом захищали дорогі для європейської цивілізації вартості – пошану до верховенства права, свободу людини і демократію. Литовсько-українську спільність проявлено у спільних героях. Невипадково саме тут, у Києві, спочив переможець битви під Оршею Костянтин Острозький. а в Острозі – герой Хотина Ян Карл Ходкевич", – сказав президент Литви.

Ґітанас Наусєда висловив повну підтримку Україні в захисті територіальної цілісності та суверенітету, а також наполіг на повному виконанні "мінських угод" Росією. "Ми, литовці, далі твердо кажемо: “Крим – це Україна”. Ми суворо засуджуємо незаконні дії Росії, виступаємо за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України", – сказав литовський президент.

Наусєда запевнив, що Литва підтримує вступ України до ЄС та НАТО. "Не сумніваємося, що міцній Україні місце в міцній Європі. Щиро тішимося за цивілізаційний вибір України прямувати до європейської та євроатлантичної інтеграції, як затверджено в Конституції держави", – заявив президент Литви.

Окрім того, Ґітанас Наусєда закликав Україну спільно протистояти проєктам Росії в енергетичній сфері.

"Дозвольте мені додати кілька слів про спільні турботи, які нам накинула небезпечна Білоруська атомна електростанція. Будівельник електростанції – Росія – не лише піддала ризику здоров’я жителів регіону, а й намагається використати проєкт електростанції для розширення свого впливу. Зростаюча крихкість Білорусі означає пряму загрозу для інтересів не лише Литви, а й України. Тому сьогодні хочу прилюдно попросити владу України та її народ підтримати позицію країн Балтії стосовно білоруської АЕС та не купувати електроенергію, вироблену в Островці", – заявив Наусєда.

Президент Литви завершив свій виступ вигуком: "Слава Україні!".

Колишній командир загону українських студентів, котрі взимку 1991 року прибули до Вільнюса на підтримку литовської демократії, Євген Дикий був заскочений почути з уст Наусєди згадку про "українських добровольців". "Той несподіваний момент, коли президент Литви у своєму виступі в Раді згадує нас, українських добровольців 1991 року. Дяка, пане Президенте! І – за нашу і вашу свободу!" – написав у facebook пан Дикий, директор Національного арктичного центру України.

Народну депутатку з "Голосу" Галину Васильченко вразили слова Наусєди про "давню та достойну мову".

Представниця "ЄС" Іванна Климпуш-Цинцадзе сподівається, що українські депутати дослухаються до слів литовського президента про потребу енергетичної незалежності.

"Виступ у ВРУ Президента справді дружньої країни Литви, пана Ґітанаса Наусєди, і за формою, і за змістом – урок високої політичної етики, глибокої поваги, лідерства! А безпосереднє звернення до України проти імпорту російської електроенергії з Білоруської АЕС – пряме підтвердження усіх тих загроз і ризиків від РФ, про які ми неодноразово наголошували колегам з монобільшості", – оцінила вона.