Степанов оголосив про початок другого етапу вакцинації.

 

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов оголосив про початок наступного тижня другого етапу кампанії з вакцинації в Україні.

 

Про це Степанов сказав 19 березня під час виступу перед народними депутатами у Верховній Раді, передає Hromadske.

 

 

Він зазначив, що вакцинувати почнуть, зокрема, сімейних лікарів. План вакцинації, який уряд затвердив ще в січні, передбачає щеплення на другому етапі і літніх людей віком понад 80 років.

 

Наразі в Україні щеплення отримали 92 713 людей, а роблять їх нині мобільні бригади по всій Україні.

 

"Дорожня карта вакцинації передбачає п'ять основних етапів. Менш ніж за місяць – а, як відомо, перше щеплення в Україні було зроблено 24 лютого – ми перейшли до другого етапу вакцинації", – сказав Степанов.

 

Він додав, що нині влада очікує також на нові поставки вакцин. Ідеться, зокрема, про додаткову партію з 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca з Індії, а також китайського препарату CoronaVac.

 

До того ж Степанов каже, що керівництво UNICEF запевнило його в поставках в Україну вакцин у межах програми COVAX.

 

"…До кінця березня – початку квітня в рамках глобальної програми COVAX ми отримаємо партію з 570 тисяч доз від AstraZeneca, а до кінця травня – ще 1,1–1,2 млн доз, крім того, вакцини компанії Pfizer. Ми також очікуємо на поставку 10 млн доз вакцини Novavax і індійської розробки від Bharat Biotech", – сказав міністр.

 

19.03.2021

До теми

Поширити
Збруч
Воїн честі й лицар культури
Люба Маринович
Вже 5 років Україна без Леся Танюка. Режисера, поета, публіциста, мистецтвознавця, видавця, сценариста, перекладача, політика, громадського, культурного і державного діяча…
18.03.21 | | Минуле
Літо стає довшим
Кліматичні зміни суттєво змінили тривалість пір року в Північній півкулі.
17.03.21 | | Наука
Covid-19: не останні рекорди
Володимир СЕМКІВ
Кількість діагностованих в Україні випадків інфікування covid-19 перетнула півтора мільйона. Це означає, що у нас коронавірус підхопило вже 4% населення. Лише офіційно. Бо є ще безсимптомні, невіруючі, ліниві...
17.03.21 | | Україна
Галицька репетиція української незалежності
Остап РЕСТ
​Тридцять років тому Галичина проголосувала за незалежність України, через 259 днів за незалежність проголосувала вся Україна.
17.03.21 | | Минуле
Особистий вимір «возз’єднання»
Наталя ШЛІХТА
Вибір о. Михайла Дацишина, що у 1946 р. підписав «возз’єднання» з РПЦ і зберігав традиції УГКЦ впродовж усього радянського періоду, – крізь призму усних інтерв’ю та еґо-свідчень
16.03.21 | | Минуле
64 нових референтних геноми
Тепер можна детальніше придивитися до генетичних відмінностей людських популяцій й індивідів.
16.03.21 | | Наука
Львів: знову ілюзії
Юстина Добуш
Львів — це постійна спроба побудувати й втримати у собі новий проєкт Вавилонської вежі: попри всі поразки, продовжує вірити у ймовірність успіху
16.03.21 | | Дискурси
Ярослав Шемет - головний диригент Сілезької філармонії
Ярослав Шемет у свої 25 років уже вписав себе в історію класичної музики України. Він є першим запрошеним дириґентом оркестру Нової філармонії в Гамбурзі, головним дириґентом Симфонічного оркестру Національної філармонії у Львові INSO-Львів а відтепер — Сілезької.
15.03.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.