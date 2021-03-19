Степанов оголосив про початок другого етапу вакцинації.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов оголосив про початок наступного тижня другого етапу кампанії з вакцинації в Україні.

Про це Степанов сказав 19 березня під час виступу перед народними депутатами у Верховній Раді, передає Hromadske.

Він зазначив, що вакцинувати почнуть, зокрема, сімейних лікарів. План вакцинації, який уряд затвердив ще в січні, передбачає щеплення на другому етапі і літніх людей віком понад 80 років.

Наразі в Україні щеплення отримали 92 713 людей, а роблять їх нині мобільні бригади по всій Україні.

"Дорожня карта вакцинації передбачає п'ять основних етапів. Менш ніж за місяць – а, як відомо, перше щеплення в Україні було зроблено 24 лютого – ми перейшли до другого етапу вакцинації", – сказав Степанов.

Він додав, що нині влада очікує також на нові поставки вакцин. Ідеться, зокрема, про додаткову партію з 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca з Індії, а також китайського препарату CoronaVac.

До того ж Степанов каже, що керівництво UNICEF запевнило його в поставках в Україну вакцин у межах програми COVAX.

"…До кінця березня – початку квітня в рамках глобальної програми COVAX ми отримаємо партію з 570 тисяч доз від AstraZeneca, а до кінця травня – ще 1,1–1,2 млн доз, крім того, вакцини компанії Pfizer. Ми також очікуємо на поставку 10 млн доз вакцини Novavax і індійської розробки від Bharat Biotech", – сказав міністр.