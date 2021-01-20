Для лікарні швидкої допомоги у Львові збудують вертолітний майданчик.

У Львові оголосили тендер на будівництво злітно-посадкового майданчика для гелікоптерів. Там базуватимуться екіпажі, які вилітатимуть для надання екстренної медичної допомоги та транспортування важких хворих. Інформацію про тендер опублікували на сайті публічних закупівель Prozorro.

Фото https://city-adm.lviv.ua

Вертолітний майданчик біля Львівської лікарні швидкої медичної допомоги, що на вул. І. Миколайчука,9, був запроєктований ще у радянські часи, однак тоді його не збудували. У 2020 році керівництво лікарні отримало погодження Державіаслужби на розташування такого майданчика, та підготувало необхідну проектно-кошторисну документацію.

Оголошена вартість злітно-посадкового майданчика – понад 19,5 мільйонів гривень. Аукціон запланований на 29 січня. Побудувати об'єкт планують до кінця 2021 року.

Загалом на Львівщині планують облаштувати дев'ять вертолітних майданчиків у межах проєкту з аеромедичної евакуації.

«Сподіваємося, що в березні або в квітні буде здійснено перший політ ветрольотом. Медиків, які надаватимуть допомогу на борту – відбиратимуть. Буде створено окремий підрозділ медичної евакуації, який буде займатися виключно питаннями перевезень аеромедичної евакуації. Найімовірніше він буде розбазований в аеропорті «Львів», – розповів керівник обласного центру екстренної медичної допомоги Андрій Васько у коментарі «Суспільному».

Фото https://loda.gov.ua

За допомогою авіаційного сполучення до лікарень будуть доставляти важких пацієнтів: людей із опіками, різноманітними травмами, пораненнями, переломами, загальною гіпотермією, а також хворих із розладами серцево-судинної системи та іншими невідкладними станами. За словами медиків, у таких випадках особливо важливо, щоб пацієнтів правильно транспортували, і оптимально реалізувати це якраз за допомогою авіаційного сполучення.