Офіс Президента: Росія неконструктивно реагує на пропозицію відновити "режим тиші".

 

Політичні радники лідерів держав "Нормандської четвірки" у четвер увечері відбули зустріч у форматі відеоконференції. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак запропонував ухвалити на рівні Normandie заяву щодо повернення до режиму повного припинення вогню на Донбасі, який був встановлений з 27 липня 2020 року.

 

 

"Україна як ніхто зацікавлена у поверненні до режиму тиші, оскільки через його порушення гинуть саме українські військові та цивільні громадяни на українській землі", – заявив Єрмак, згідно з повідомленням ОП.

 

Керівник Офісу президента також запропонував негайно скликати засідання групи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи, щоб отримати конкретні підтвердження готовності сторін щодо забезпечення режиму припинення вогню на Донбасі.

 

Андрій Єрмак подякував представникам Франції та Німеччини за конструктивну позицію й готовність сприяти у забезпеченні дотримання режиму припинення вогню. Представникам Росії, судячи зі всього, не дякував.

 

19.03.2021

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