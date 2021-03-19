Офіс Президента: Росія неконструктивно реагує на пропозицію відновити "режим тиші".

Політичні радники лідерів держав "Нормандської четвірки" у четвер увечері відбули зустріч у форматі відеоконференції. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак запропонував ухвалити на рівні Normandie заяву щодо повернення до режиму повного припинення вогню на Донбасі, який був встановлений з 27 липня 2020 року.

"Україна як ніхто зацікавлена у поверненні до режиму тиші, оскільки через його порушення гинуть саме українські військові та цивільні громадяни на українській землі", – заявив Єрмак, згідно з повідомленням ОП.

Керівник Офісу президента також запропонував негайно скликати засідання групи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи, щоб отримати конкретні підтвердження готовності сторін щодо забезпечення режиму припинення вогню на Донбасі.

Андрій Єрмак подякував представникам Франції та Німеччини за конструктивну позицію й готовність сприяти у забезпеченні дотримання режиму припинення вогню. Представникам Росії, судячи зі всього, не дякував.