В Україні другу добу поспіль понад 15 тисяч випадків ковіду.

 

В Україні другу добу поспіль фіксують понад 15 тисяч випадків коронавірусної хвороби. Учора медична система зареєструвала 15 850 захворювань, що є максимальним показником за 111 днів і третім – за весь час пандемії. Найвищий дотеперішній пік захворювань був 28 листопада – 16 294 підтверджених випадків.

 

 

Про це свідчать дані, оприлюднені Міністерством охорони здоров'я у п'ятницю.

 

У чотирьох українських регіонах добова кількість захворювань перевищила тисячу. Найбільше недужих зареєстрували в Києві – 1210, на Львівщині – 1140 (рекорд), на Київщині – 1134 (рекорд), на Харківщині – 1085 (рекорд) та на Вінниччині – 948 (рекорд).

 

Динаміка поширення ковіду (середнє за сім діб)

 

Упродовж доби госпіталізовано 4444 людей.

 

Зафіксували 262 смерті.

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 519 926 осіб. Померло 29 515.

 

19.03.2021

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