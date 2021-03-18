У 1360 українців діагностували коронавірус двічі за рік.

В Україні у 1360 людей повторно діагностували COVID-19.

Про це повідомив на брифінґу голова Центру громадського здоров’я Роман Родина, передає "Укрінформ". При тім МОЗ не береться стверджувати, що ці люди направду хворіли двічі.

"Ми зібрали інформацію про людей, які перехворіли один раз, були внесені в електронну систему епіднагляду як одужалі, і потім через певний період їм знову було поставлено діагноз COVID-19. Станом на 16 березня таких людей було 1360, це за даними обласних лабораторних центрів”, – сказав Родина.

Він додав, що секвенування геному вірусу з біоматеріалу, взятого у пацієнтів із повторним діагнозом, не проводили, тому наразі немає доказів, що повторне захворювання викликано одиним і тим же штамом. "Навіть якщо людина перехворіла, пройшов якийсь певний час – це не значить, що вона не може захворіти повторно", – додав Родина.

Водночас голова ЦГЗ наголосив, що наразі в світі немає чіткого визначення, що таке повторний випадок COVID-19. "Тобто сказати, що повторний випадок – це коли людина захворіла, одужала, і через якийсь період знову хворіє, зараз не можемо. Ми просто для себе провели скринінг, чи були одні й ті ж самі люди, які попередньо хворіли і потім повторно захворіли. Це була ідентифікація по прізвищу", – пояснив Родина.

Він додав, що термін між двома діагностиками COVID-19 у різних людей різний: від 2 до 8 місяців.