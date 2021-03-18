У Києві оголосили суворий карантин на три тижні.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що столична комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій впроваджує суворий карантин у місті на три тижні.

Про це Кличко сказав на брифінґу в четвер, передає інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

"З 00:00 20 березня, тобто у ніч з п'ятниці на суботу, Київ впроваджує суворі карантинні обмеження, тому що нам потрібно рятувати здоров'я та життя людей", – зазначив Кличко.

Він наголосив, що суворий карантин у Києві орієнтовно триватиме три тижні.

"Буде заборонена робота закладів культури, будуть закриті кінотеатри, театри, музеї, концертні зали. Робота торгово-розважальних центрів, крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів та магазинів із продажу засобів гігієни та побутової хімії", – наголосив Кличко.

Він зазначив, що під заборону підпадає також проведення релігійних богослужінь, якщо не забезпечена площа приміщення щонайменше 10 квадратних метрів на одну людину.

Крім того, столичний мер наголосив, що буде заборонено проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших), а також присутність глядачів на спортивних змаганнях.

"Останнє стосується також і сьогоднішнього великого футбольного матчу, який відбудеться у Києві", – повідомив Кличко.

Він зазначив, що заклади громадського харчування працюватимуть тільки навинос.

"Працюватимуть – при дотриманні суворих норм і без роботи кафе – автозаправні станції. Перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом. Як і фітнес та спортивні зали – але без групових занять", – наголосив голова Києва.

Він додав, що столичні дитячі садки продовжать працювати, а школи після канікул повернуться до навчання – але дистанційно. "Всі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу, приватний бізнес також має максимально перейти на дистанційну форму роботи, крім підприємств критичної інфраструктури", – наголосив Кличко.

Він зазначив, що громадський транспорт у столиці працюватиме у звичайному режимі з суворим дотриманням маскового режиму. "Із заповненням місць для сидіння на 50%", – повідомив голова міста.

З його слів, обмеження у Києві впроваджуються на три тижні – до самого 9 квітня.

"Я закликаю всіх поставитися свідомо та відповідально до ситуації й дотримання обмежень, які будуть впроваджені! Нам потрібно виграти час і зробити все, щоб не сталося колапсу медичної системи. Щоб не наражати на небезпеку життя людей!" – закликав Кличко.