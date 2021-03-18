За добу в Україні виявили 15 тисяч випадків ковіду – стоденний максимум.

 

Упродовж минулої доби в Україні зареєстрували 15 053 нових випадки коронавірусної хвороби. Це максимальний показник від початку грудня. Загалом добова кількість захворювань на COVID-19 лише чотири рази перетинала 15-тисячний показник; максимум захворювань був 28 листопада – 16 294 випадки.

 

Це випливає із даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.

 

 

Офіційна статистика перетнула позначку в півтора мільйона захворювань – на COVID-19 захворіло 1 504 076 людей.

 

За весь час пандемії найбільше випадків ковіду зареєстрували в Києві (149,9 тис.), на Одещині (94,9 тис.), на Харківщині (92,2 тис.) і на Львівщині (90,1 тис.).

 

Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)

 

Одразу в чотирьох областях виявили по тисячі нових захворювань – Київ (1092), Житомирщина (1398), Львівщина (1092), Одещина (997).

 

Якщо порівнювати дані тиждень до тижня, то за минулі сім діб в Україні занедужало в 1,55 раза більше людей, ніж попередньої семиденки, – це рекорд епідемії.

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (в разах)

 

Минулої доби госпіталізували 4376 людей. Це другий за величиною показник за весь час пандемії (максимум був днем раніше – тоді шпиталізували 4887 осіб).

 

Учора зареєстрували 267 смертей. Загалом за весь час пандемії померло 29 253 людей. 

 

18.03.2021

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