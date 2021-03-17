Галицькі хроніки COVID-19: 17 березня.

Станом на 09:00 17 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 210 584 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1875 нових випадків: 506 – на Івано-Франківщині (проведено 1790 ПЛР-тестів), 884 – на Львівщині (проведено 2681 ПЛР-тест) та 485 – на Тернопіллі (проведено 1714 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 54 летальні випадки: 14 людей померло на Тернопільщині, 17 – на Львівщині та 23 – в Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,16%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 березня (09:00): 47 442 випадки, 485 нових
м. Тернопіль – 156 осіб
Бережанський район – 10 осіб
Борщівський район – 3 особи
Бучацький район – 3 особи
Гусятинський район – 41 особа
Заліщицький район – 6 осіб
Збаразький район – 21 особа
Зборівський район – 11 особа
Козівський район – 13 особи
Кременецький район – 32 особи
Лановецький район – 17 осіб
Підволочиський район – 23 особи
Теребовлянський район – 28 осіб
Тернопільський район – 65 осіб
Чортківський район – 50 осіб
Шумський район – 7 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 березня (09:00): 89 008 випадки, 884 нові
м. Львів – 497 осіб
Бродівський район – 3 особи
Буський район – 2 особи
Городоцький район – 11 осіб
Дрогобицький район – 26 осіб
Жидачівський район – 9 осіб
Жовківський район – 28 осіб
Золочівський район – 5 осіб
Кам'янко-Бузький район – 37 осіб
Миколаївський район – 36 осіб
Мостиський район – 19 осіб
Перемишлянський район – 3 особи
Пустомитівський район – 60 осіб
Радехівський район – 15 осіб
Самбірський район – 21 особа
Сколівський район – 2 особи
Сокальський район – 35 осіб
Старосамбірський район – 21 особа
Стрийський район – 24 особи
Яворівський район – 30 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 березня (09:00): 74 134 випадки, 506 нових
м. Івано-Франківськ – 122 особи
Тисменицький район – 50 осіб
Надвірнянський район – 8 осіб
Снятинський район – 26 осіб
Косівський район – 56 осіб
Калуський район – 40 осіб
Долинський район – 50 осіб
Тлумацький район – 1 особа
Галицький район – 57 осіб
Коломийський район – 4 особи
Рожнятівський район – 15 осіб
Рогатинський район – 23 особи
Богородчанський район – 8 осіб
Городенківський район – 42 особи
Верховинський район – 4 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 16 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.17.03.2021