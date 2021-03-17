Галицькі хроніки COVID-19: 17 березня.

 

Станом на 09:00 17 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 210 584 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1875 нових випадків: 506 – на Івано-Франківщині (проведено 1790 ПЛР-тестів), 884 – на Львівщині (проведено 2681 ПЛР-тест) та 485 – на Тернопіллі (проведено 1714 ПЛР-тестів).

 

 

 

За минулу добу зафіксовано 54 летальні випадки: 14 людей померло на Тернопільщині, 17 – на Львівщині та 23 – в Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,16%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

17 березня (09:00): 47 442 випадки, 485 нових

 

м. Тернопіль – 156 осіб

Бережанський район – 10 осіб

Борщівський район – 3 особи

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 41 особа

Заліщицький район – 6 осіб

Збаразький район – 21 особа

Зборівський район – 11 особа

Козівський район – 13 особи

Кременецький район – 32 особи

Лановецький район – 17 осіб

Підволочиський район – 23 особи

Теребовлянський район – 28 осіб

Тернопільський район – 65 осіб

Чортківський район – 50 осіб

Шумський район – 7 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

17 березня (09:00): 89 008 випадки, 884 нові

 

м. Львів – 497 осіб

Бродівський район – 3 особи

Буський район – 2 особи

Городоцький район – 11 осіб

Дрогобицький район – 26 осіб

Жидачівський район – 9 осіб

Жовківський район – 28 осіб

Золочівський район – 5 осіб

Кам'янко-Бузький район – 37 осіб

Миколаївський район – 36 осіб

Мостиський район – 19 осіб

Перемишлянський район – 3 особи

Пустомитівський район – 60 осіб

Радехівський район – 15 осіб

Самбірський район – 21 особа

Сколівський район – 2 особи

Сокальський район – 35 осіб

Старосамбірський район – 21 особа

Стрийський район – 24 особи

Яворівський район – 30 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

17 березня (09:00): 74 134 випадки, 506 нових

 

м. Івано-Франківськ – 122 особи

Тисменицький район – 50 осіб

Надвірнянський район – 8 осіб

Снятинський район – 26 осіб

Косівський район – 56 осіб

Калуський район – 40 осіб

Долинський район – 50 осіб

Тлумацький район – 1 особа

Галицький район – 57 осіб

Коломийський район – 4 особи

Рожнятівський район – 15 осіб

Рогатинський район – 23 особи

Богородчанський район – 8 осіб

Городенківський район – 42 особи

Верховинський район – 4 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 16 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

17.03.2021

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