Уряд достроково припинив повноваження голови правління "Укрзалізниці".

 

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень голови правління акціонерного товариства "Українська залізниця" Володимира Жмака.

 

Про це заявив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан (фракція "Слуги народу"), згідно з повідомленням аґенції "Укрінформ".

 

 

"На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень. Урядовці проголосували за дострокове припинення повноважень голови правління акціонерного товариства "Українська залізниця" Жмака Володимира Миколайовича", – повідомив Мокан.

 

Представник уряду у ВР додав, що Кабмін також ухвалив рішення про тимчасове покладення обов'язків голови правління "Укрзалізниці" на Івана Юрика (член правління)

 

5 березня народний депутат Юлія Гришина ("Слуга народу") повідомила у Facebook, що Тимчасова слідча комісія з питань перевірки та оцінки стану "УЗ" ухвалила рішення "звернутися до прем’єр-міністра, міністра інфраструктури, наглядової ради "УЗ" щодо питання їхньої оцінки компетентності нинішнього правління компанії".

 

Вона додала, що на наступному засіданні ТСК заслухає правління "УЗ" щодо теперішньої ситуації. З її слів, у травні минулого року ревізія "Укрзалізниці" виявила порушень майже на 12 мільярдів гривень.

 

Голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак, коментуючи засідання ТСК, заявляв, що ініційоване комісією питання є непорозумінням.

 

17.03.2021

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