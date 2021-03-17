Ні Бандери, ні футболу: Збірна не вийде на "Арену-Львів" через карантин.

 

Національна збірна України з футболу не вийде на поле "Арени-Львів" у березні для участі в матчах кваліфікаційного турніру Чемпіонату світу 2022 року проти команд Фінляндії та Казахстану – ігри відбудуться в Києві через карантинні обмеження.

 

 

Таке рішення прийняв виконавчий комітет Української асоціації футболу через погіршення епідемічної ситуації "та ймовірне прийняття уповноваженими державними органами влади рішення про запровадження «червоної зони» карантину у м. Львові", повідомила пресова служба УАФ.

 

Матчі збірної України проти Фінляндії 28 березня і проти Казахстану 31 березня відбудуться на НСК "Олімпійський".

 

Востаннє збірна Україна грала на "Арені-Львів" 3 вересня 2020 року – підопічні Андрія Шевченка переграли Швейцарію 2:1 у матчі Ліги націй.

 

Напередодні Львівська обласна рада звернулася до Кабінету Міністрів України з проханням назвати львівський стадіон на честь Степана Бандери.

 

17.03.2021

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