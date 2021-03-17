Епідемія б'є рекорди: В Україні максимум добової смертності і госпіталізацій.

Минулої доби в Україні зареєстрували 289 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Це абсолютний рекорд за весь час епідемії. Попередній максимум був 11 грудня (285 смертей).
Такі дані у середу поширило Міністерство охорони здоров'я України.
Динаміка добовї смертності
Окрім того, в Україні рекордний рівень госпіталізацій – за добу шпиталізували 4887 осіб. Попередній максимум був 11 березня – 4250 госпіталізацій.
Найбільшу кількість нових випадків ковіду зареєстрували в Києві (1121), а також у Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях.
Динаміка смертності від ковіду (середнє за сам діб)
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 489 023 особи. Померло – 28 986.
Офіційно в Україні 222 361 активний носій ковіду.
17.03.2021