У Росії запроваджено кримінальну відповідальність за образу ветеранів.

Також каратимуть за спроби прирівняти СРСР до нацистської Німеччини.

 

 

Державна дума Росії у вівторок, 16 березня, схвалила законопроєкт про внесення змін до КК і КпАП про адміністративну та кримінальну відповідальність за «публічну образу пам'яті захисників Вітчизни». Про це повідомив інформаційний портал Meduza. Також кримінальну відповідальність запроваджено за прирівнювання СРСР до нацистської Німеччини і заперечення рішень Нюрнберзького трибуналу.

 

Поправки запропонувала віцеспікерка Держдуми Ірина Ярова (фракція «Єдина Росія») на тлі судового процесу проти опозиціонера Олексія Навального. Його звинувачували в наклепі на одного з ветеранів, який знявся в рекламному відео каналу RT.

 

У Кримінальному кодексі РФ стаття про покарання за «публічну неповагу до днів військової слави, пов'язаних зі захистом країни пам'ятних дат», доповнюється пасажем про «образу пам'яті захисників Вітчизни, приниженні честі та гідності ветерана Великої Вітчизняної війни». За це передбачено штраф до трьох мільйонів рублів або в розмірі доходів засудженого за останні три роки, виправні роботи на термін до року, примусові роботи або позбавлення волі на термін до трьох років.

 

Якщо злочин скоєно групою осіб, в тому числі за попередньою змовою, або через ЗМІ та інтернет, то штраф становитиме від двох до п’яти мільйонів рублів, а термін позбавлення волі – до п'яти років.

 

У КК РФ також вноситься поправка про те, що публічне заперечення фактів, встановлених вироком Нюрнберзького трибуналу, поширення завідомо неправдивих відомостей про діяльність СРСР в роки Другої світової війни, про ветеранів Великої Вітчизняної війни караються штрафом на суму до трьох мільйонів рублів або позбавленням волі до трьох років. Якщо такі висловлювання або відомості поширювалися через ЗМІ та інтернет або зі штучним створенням доказів обвинувачення, використанням службового становища, то сума штрафу становитиме від двох  до п’яти мільйонів рублів, а максимальний термін позбавлення волі – до п'яти років.

 

У всіх трьох випадках засудженого, крім того, можуть позбавити права займати певні посади на термін до п'яти років.

16.03.2021

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