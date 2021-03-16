Сьомі роковини анексії: Кулеба вважає істерику РФ свідченням української правоти.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив: нервова, а місцями істерична реакція Росії на "Кримську платформу" підтверджує, що Україна перебуває на правильному шляху.

Про це Кулеба сказав на пресовій конференції після переговорів із міністром закордонних справ Словенії Анже Логаром у Києві у вівторок, передає аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що сім років після початку незаконної окупації Криму РФ, після всіх тих системних порушень прав людини, які здійснила Росія на окупованих територіях, це не лише політично та юридично, а й морально правильно підтримати Кримську платформу. І та нервова, а місцями навіть істерична реакція на Кримську платформу, яку ми чуємо з Росії, підтверджує, що ми на правильному шляху. Крим був, є і буде Україною", – сказав Кулеба на пресовій конференції.

Міністр зазначив, що вже саме ухвалення стратегії з деокупації Криму є величезним кроком вперед, і нагадав, що з 2014 року в Україні не було жодного документа, який би комплексно зводив всі кроки та підходи, необхідні для деокупації Криму.

"На виконання стратегії уряд затвердить детальний план заходів про те, що робитиметься конкретно. Цей план заходів складатиметься з двох блоків. Перший – це внутрішня політика, і другий – це те, що потрібно зробити у зовнішній політиці. За міжнародний аспект відповідатиме Міністерство закордонних справ. І тут, безумовно, ключовою ініціативою є запуск Кримської платформи", – заявив він.