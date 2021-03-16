Велика Британія планує поважно наростити свій ядерний потенціал.

Передовсім йдеться про ракети з ядерними боєголовками, розташовані на субмаринах.

Велика Британія планує збільшити число ядерних боєголовок, які використовуються в ракетах Trident II на британських субмаринах, на 40% – з нинішніх 180 до 260. Про це повідомила газета Financial Times з покликом на два джерела з канцелярії британського прем'єра Бориса Джонсона, знайомих зі змістом Комплексного огляду питань безпеки, оборони і зовнішньої політики країни, публікація якого відбудуться найближчим часом.

У цьому 100-сторінковому документі спільно розглядаються питання національної безпеки, зовнішньої політики і підходу Об’єднаного Королівства до світової економіки, викладається концепція розвитку до 2030 року і те, як Лондон «використовуватиме для її реалізації весь спектр можливостей міжнародної політики».

Такий крок свідчить про відхід Великої Британії від політики згортання ядерного потенціалу, якої британський уряд дотримувався останні десятиліття. «Він свідчить про прагнення Лондона зміцнити статус королівства як ядерної держави і надійного союзника США в сфері оборони», – зазначає видання. Воно не уточнює, йде мова про збільшення боєголовок, розгорнутих лише на підводних човнах, чи ж про збільшення загального їхнього числа в ядерному арсеналі.

Британська влада запланувала витратити 41 мільярд фунтів на створення атомних підводних човнів типу Dreadnought, оснащених балістичними ракетами Trident II. На даний час весь ядерний арсенал Великої Британії розміщений на чотирьох підводних човнах типу Vanguard, що базуються на базі ВМС Клайд на північний захід від міста Глазго.

В основу плану модернізації британських Збройних сил в рамках концепції, яка буде репрезентована в огляді, наголос також робиться на глибокій інтеграції сухопутних військ, ВМС, ВПС, космічних і кібернетичних сил, а також підвищення оперативної сумісності з силами союзників.