У Португалії делегалізовано евтаназію.

Відповідне рішення ухвалив Конституційний суд країни.

Конституційний суд Португалії у понеділок, 15 березня, скасував закон, який дозволяв евтаназію в країні. Про це повідомив телеканал ABC News. Згідно з цим законом, невиліковно хворі пацієнти віком понад 18 років мали б отримати право просити про суїцид за допомогою медиків у разі, якщо вони страждають від «тривалого нестерпного болю».

Однак Конституційний суд вирішив, що умови дозволу на евтаназію не були «сформульовані з необхідною суворістю». «Правила щодо евтаназії повинні бути однозначними, точними, чітко передбаченими та контрольованими», – говориться в обґрунтувальній частині рішення суду. За визнання закону неконституційним проголосувало семеро з 12 суддів, п’ятеро виступили проти.

Парламент Португалії ухвалив закон про евтаназію 29 січня. Його дія поширювалася лише на громадян країни, а також тих, хто має посвідку на постійне проживання. Таким чином парламент хотів запобігти напливу іноземців, котрі цілеспрямовано приїжджатимуть до Португалії з метою попросити про асистований суїцид. Рушійною силою законопроєкту була правляча лівоцентристська Соціалістична партія.

Минулого місяця з проханням оцінити ухвалений парламентом закон до Конституційного суду звернувся президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза (Marcelo Rebelo de Sousa). Тим часом португальські соціалісти заявили про намір переформулювати законопроєкт і ухвалити його знову.

Раніше евтаназію легалізували такі країни-члени Євроунії: Бельгія, Нідерланди, Австрія, Іспанія та Люксембург.