Французькі депутати підтримали законопроєкт про евтаназію.

Досі французам, які вирішили звести порахунки з життям, доводилося їздити за кордон, де евтаназію легалізовано.

депутат Олів'є Фалорні

Нижня палата парламенту Франції - Національні збори – ухвалила в першому читанні законопроєкт про право на лікарську допомогу для відходу з життя, тобто про евтаназію. Про це повідомив телеканал Euronews. На підтримку документа, що встановлює для дорослих французів із невиліковними захворюваннями право приймати смертельні препарати, висловилися 305 депутатів, 199 – проти.

Тепер законопроєкт буде відправлено до Сенату для подальшого обговорення. Остаточне голосування щодо цього заходу може зайняти місяці на тлі довгого і складного процесу у Франції.

Президент Макрон привітав це рішення парламенту. «Голосування Національними зборами щодо законопроєкту про розвиток паліативної допомоги та асистенції вмираючих є важливим кроком. З повагою до чутливих питань, сумнівів та надій, шлях братерства, якого я прагнув, поступово відкривається. З гідністю та людяністю», – написав він у соцмережі Х.

Голосування в Національній асамблеї є ключовим кроком у давно обговорюваному у Франції питанні. Після позитивного голосування депутат Олів'є Фалорні (Olivier Falorni), головний доповідач щодо законопроєкту, під оплески колег-законодавців заявив: «Я думаю про всіх пацієнтів та їхніх близьких, з якими я зустрічався понад десять років. Багатьох уже немає, і вони завжди говорили мені: продовжуй боротися».

Пропонований захід щодо застосування смертельних медикаментів визначає допоміжну смерть як дозвіл використовувати їх за певних умов, щоб люди могли приймати їх самостійно. Лише ті, чий фізичний стан не дає змоги їм зробити це самим, зможуть отримати допомогу лікаря або медсестри.

Щоб скористатися можливістю, яка, ймовірно, відкриється незабаром, пацієнти мають бути старшими за 18 років і бути громадянами Франції або проживати в країні. Група медичних фахівців повинна буде підтвердити, що у пацієнта серйозне і невиліковне захворювання «на пізній або термінальній стадії», що він страждає від нестерпного і невиліковного болю і шукає смертельні медикаменти з власної волі. Людина повинна ініціювати запит на смертельні препарати і підтвердити запит після періоду роздумів. У разі схвалення лікар випише рецепт на смертельний препарат, який можна буде приймати вдома, у будинку для літніх людей або медичному закладі. Пацієнти з важкими психічними захворюваннями та нейродегенеративними розладами, такими як хвороба Альцгеймера, не матимуть права на допоміжну смерть.

З протестом проти легалізації евтаназії виступили французькі релігійні лідери. На нещодавній конференції релігійних громад Франції, яка представляє католицькі, православні, протестантські, іудейські, мусульманські та буддійські громади, було опубліковано спільну заяву, в якій засуджується законопроєкт і попереджається про небезпеки «антропологічного розриву».

Досі багато французів, які вирішили піти з життя, змушені їздити в сусідні країни, де самогубство з медичною допомогою або евтаназія є законними. Допомога в самогубстві легальна у Швейцарії та кількох штатах США. Наразі евтаназія за певних умов узаконена в Нідерландах, Іспанії, Португалії, Канаді, Австралії, Колумбії, Бельгії та Люксембурзі. У Великій Британії законодавці обговорюють законопроєкт, який допоможе невиліковно хворим дорослим людям закінчити життя.