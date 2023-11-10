Президент Португалії розпустив парламент.

Позачергові вибори відбудуться 10 березня.

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза (Marcelo Rebelo de Sousa) оголосив про розпуск парламенту. Про це повідомив португальський телеканал RTP. Розпуск законодавчого органу країни відбувся після демісії прем'єр-міністра Антоніу Кошти (António Costa), який став фігурантом справи про корупцію.

Позачергові вибори заплановано провести 10 березня. До обрання нового парламенту Кошта тимчасово виконує обов'язки прем'єр-міністра. Таке рішення Ребелу де Соуза ухвалив після консультацій з лідерами партій та Державною радою країни.

Розпуск парламенту відбувся через два дні після відставки Кошти. У вівторок, сьомого листопада, у Португалії провели обшуки та заарештували п'ятьох осіб, у тому числі голову адміністрації Кошти, у справі про корупцію. Кримінальна справа пов'язана з проєктами з видобутку літію та будівництва заводу для виробництва «зеленого водню» у Португалії. Прокуратура встановила, що підозрювані покликалися на ім'я прем'єр-міністра під час здійснення своєї діяльності.

У той же день Кошта заявив, що хоч і невинуватий, але подає до демісії, бо його посада не повинна бути заплямована розслідуванням. Кошта був прем'єром Португалії з 2015 року. За підсумками парламентських виборів у 2022 році його Соціалістична партія знову отримала більшість мандатів, що дозволило Кошті сформувати однопартійний уряд.