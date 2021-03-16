На Львівщині понад тисяча випадків ковіду вперше за час пандемії.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 9642 нових випадки коронавірусної хвороби. Найбільшу кількість добових випадків зареєстрували на Львівщині – 1065. Для області це абсолютний рекорд за весь час пандемії.

Про це йдеться в даних, оприлюднених у вівторок у системі моніторингу поширення COVID-19 на інтернет-сторінці РНБО.

У Києві виявили 999 захворювань, у Вінницькій області – 924, в Одеській – 728.

Минулої доби в Україні зареєстрували 264 смерті – максимальний показник за два з половиною місяці.

Госпіталізували 2005 осіб.

Офіційно за весь час пандемії в Україні захворіло 1 477 190 осіб. Померло – 28 697.

Динаміка поширення ковіду в Україні (середнє семиденне)