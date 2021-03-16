На Львівщині понад тисяча випадків ковіду вперше за час пандемії.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 9642 нових випадки коронавірусної хвороби. Найбільшу кількість добових випадків зареєстрували на Львівщині – 1065. Для області це абсолютний рекорд за весь час пандемії.

 

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у вівторок у системі моніторингу поширення COVID-19 на інтернет-сторінці РНБО.

 

У Києві виявили 999 захворювань, у Вінницькій області – 924, в Одеській – 728.

 

Минулої доби в Україні зареєстрували 264 смерті – максимальний показник за два з половиною місяці. 

 

Госпіталізували 2005 осіб.

 

Офіційно за весь час пандемії в Україні захворіло 1 477 190 осіб. Померло – 28 697.

 

Динаміка поширення ковіду в Україні (середнє семиденне)

 

16.03.2021

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