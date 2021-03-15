Головний санлікар підхопив ковід через два тижні після вакцинації.

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віткор Ляшко інфікувався коронавірусом. Два тижні тому він отримав щеплення від COVID-19 вакциною Covishield, котрою в Україні вакцинували вже 53 тисячі осіб.

Ляшко повідомив, що отримав позитивний результат після ПЛР-тесту на ковід. Він наполягає на тому, що вакцина – ефективна.

"Потрапив у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований. Як показує аналіз даних клінічних досліджень, ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76% з 22 по 90 день. Рівень антитіл зберігається протягом цього періоду з мінімальним зниженням. У мене був лише 13 день після щеплення, коли з’явились симптоми, тому #зрада відміняється", – написав Ляшко.

Заступник міністра стверджує, що завдяки вакцинації перебіг хвороби пройде без ускладнень.

Ляшко додав: "Усі вакцини проти COVID-19 у першу чергу розроблені та протестовані на полегшення перебігу хвороби без ускладнень для здоров’я".

Згідно з довідковою інформацією про вакцину Covishield, перший заштрик досягає 76% ефективності проти коронавірусної хвороби на 22 день після вакцинації.