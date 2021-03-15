Зеленський запевняє українців: вже перша доза вакцини дасть захист.

 

Президент України Володимир Зеленський аґітує українців вакцинуватися від COVID-19, запевняючи, що вже перша доза Covishield забезпечить захист на 76%.

 

Про це Зеленський сказав під час селекторної наради з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 у понеділок.

 

 

"Треба пояснювати людям, що перше щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 76%. Тож шанси на зараження все одно залишаються. І лише після другої дози створюється повний захист від цієї небезпеки. Тому ми не мусимо забувати про маски навіть зараз, коли вакцинація вже триває", – зазначив Президент, згідно з повідомленням ОП.

 

Зеленський поцікавився у представників МОЗ, яка реакція людей на вакцинацію. У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що побічні ефекти виявляються лише у 0,8% випадків, тяжких випадків не зафіксовано.

 

Додатково міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що Європейське агентство з лікарських засобів уже офіційно заявило, що вакцина AstraZeneca абсолютно не збільшує ризику утворення тромбів.

  

Заява Володимира Зеленського ґрунтується на даних із лютневої публікації в науковому журналі The Lancet: згідно з оцінкою вчених, вакцина AstraZeneca показує 76% ефективності на 22 день після отримання першої дози, і 81,3% – після другої дози.

 

15.03.2021

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