Зеленський запевняє українців: вже перша доза вакцини дасть захист.

Президент України Володимир Зеленський аґітує українців вакцинуватися від COVID-19, запевняючи, що вже перша доза Covishield забезпечить захист на 76%.

Про це Зеленський сказав під час селекторної наради з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 у понеділок.

"Треба пояснювати людям, що перше щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 76%. Тож шанси на зараження все одно залишаються. І лише після другої дози створюється повний захист від цієї небезпеки. Тому ми не мусимо забувати про маски навіть зараз, коли вакцинація вже триває", – зазначив Президент, згідно з повідомленням ОП.

Зеленський поцікавився у представників МОЗ, яка реакція людей на вакцинацію. У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що побічні ефекти виявляються лише у 0,8% випадків, тяжких випадків не зафіксовано.

Додатково міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що Європейське агентство з лікарських засобів уже офіційно заявило, що вакцина AstraZeneca абсолютно не збільшує ризику утворення тромбів.

Заява Володимира Зеленського ґрунтується на даних із лютневої публікації в науковому журналі The Lancet: згідно з оцінкою вчених, вакцина AstraZeneca показує 76% ефективності на 22 день після отримання першої дози, і 81,3% – після другої дози.