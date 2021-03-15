На Франківщині другу добу поспіль по 30 смертей від ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 130 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. На вихідні офіційна статистика дещо недораховує, однак навіть при тім у Івано-Франківській області фіксується сплеск летальності – за день зареєстрували 31 смерть; а днем раніше було 33 померлих.

Це випливає із даних, оприлюднених у понеділок у системі моніторингу поширення епідемії на офіційній сторінці РНБО.

За добу в Україні зареєстрували 6792 нових випадки коронавірусної хвороби. Госпіталізували 2497 пацієнтів. Померло 130 людей.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Житомирській (778) та Львівській (552) областях.

За день зафіксували 3491 одужання, при тім 760 – на Івано-Франківщині.

В Україні за весь час пандемії захворіло 1 467 548 людей. Померло, згідно з офіційними даними МОЗ, 28 433 людей.