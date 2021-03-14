Житомирщина випередила Львівщину за числом активних носіїв ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 9012 нових випадків коронавірусної хвороби. 

 

 

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Житомирській (923), Дніпропетровській (660) та Вінницькій (634) областях, свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

 

Житомирська область за кількістю активних носіїв ковіду (11 925) випередила Закарпатську (11 685) і Львівську (11 518). Найбільше недужих – у Києві (45 136).

 

За добу госпіталізували 4216 пацієнтів – другий показник за весь час пандемії.

 

Зареєстрували 145 смертей.

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 460 756 людей, а померло – 28 303.

 

14.03.2021

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