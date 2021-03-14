Житомирщина випередила Львівщину за числом активних носіїв ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 9012 нових випадків коронавірусної хвороби.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Житомирській (923), Дніпропетровській (660) та Вінницькій (634) областях, свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Житомирська область за кількістю активних носіїв ковіду (11 925) випередила Закарпатську (11 685) і Львівську (11 518). Найбільше недужих – у Києві (45 136).
За добу госпіталізували 4216 пацієнтів – другий показник за весь час пандемії.
Зареєстрували 145 смертей.
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 460 756 людей, а померло – 28 303.
14.03.2021