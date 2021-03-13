В Україні дві доби поспіль 13 тисяч випадків ковіду.

В Україні другий день поспіль фіксують 13 тисяч випадків коронавірусної хвороби – упродовж минулої доби виявили 13 276 захворювань. Попередній максимум був іще 11 грудня, до локдавну, – тоді зареєстрували 13 514 захворювань.
Це випливає із даних, оприлюднених у суботу Міністерством охорони здоров'я.
Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (1049), а також у Житомирській (971), Вінницькій (933), Київській (913), Львівській (879) та Харківській (837) областях.
За добу госпіталізували 3967 осіб – другий показник за весь час пандемії.
Померло 243 людини.
Офіційно за весь час пандемії в Україні захворіло 1 451 744 особи. Померло 28 158 людей.
13.03.2021