Кравчук переконує, що альтернативний план для Донбасу таки існує.

Голова української делеґації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук запевняє, що проєкт плану з мирного врегулювання на Донбасі вже розроблено, й він перебуває на затвердженні в Росії.

Про це Кравчук сказав під час спілкування із журналістами у п'ятницю, передає інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Вони говорять, що плану немає... Якщо їм щось невигідно, вони скажуть що завгодно, що не відповідає дійсності. Такий план є, і план такий знаходиться в Росії. А ось як вони до нього ставляться, буде видно", – зазначив Кравчук.

Він додав: щойно Росія схвалить проєкт цього плану, документ стане повноцінним планом. "Поки що це пропозиції трьох: Німеччини, Франції та України. А план буде тоді, коли його схвалять чотири держави. Тому що в "нормандському форматі" працюють не три, а чотири держави", – пояснив Кравчук.

Раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив: Україна та західні партнери підготували план мирного врегулювання на Донбасі, і тепер сторони чекають на думку Росії.

“Сьогодні на столі лежить конкретний план мирного врегулювання, запропонований Німеччиною і Францією, доопрацьований Україною, який, як ми вважаємо, відповідає духу “Мінська”, відповідає нормам міжнародного права… Підкреслюю, план мирний – на столі… Й ми дуже чекаємо на таку ж позицію з боку РФ”, – сказав Андрій Єрмак.

Він зауважив: якщо Росія не погоджується – “це означає, що вона не хоче припинення війни та настання миру на території Донбасу”.

Водночас, в адміністрації російського президента ствердили, що Кремлю не відомо про існування нового плану врегулювання ситуації на Донбасі, нібито запропонованого Францією і Німеччиною.

“Я не маю ніякої інформації про існування такого плану”, – сказав речник Путіна Дмитро Пєсков.