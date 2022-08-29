У Франківську за держзраду судитимуть двох чоловіків та жінку.

Двох чоловіків та жінку судитимуть за те, що вони співпрацювали з представниками спецслужб РФ та збирали інформацію про військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури на території Прикарпаття та Закарпаття. Про це інформує Івано-Франківська обласна прокуратура.

Як йдеться у дописі відомства, у жовтні-листопаді 2021 року підозрювані повідомляли інформацію ФСБ про військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури на території України. За даними слідства, у лютому 2022 року вони поселилися неподалік військових об’єктів. Через свої акаунти в Telegram отримали від громадянина РФ завдання щодо подальших дій.

"Чоловік під час перебування біля об’єкта військової інфраструктури в Івано-Франківську, а жінка, перебуваючи в Тлумацькому районі, проводили фото- та відеофіксацію військових об’єктів та вильотів військових літаків ЗСУ та пересилали їх окупантам", — повідомляють в обласній прокуратурі.

Інший чоловік у Закарпатській області готувався забезпечити втечу підозрюваних з території України до країн Західної Європи. На початку березня 2022 усіх трьох арештували і утримували під вартою.

Досудове розслідування вели слідчі СБУ в Івано-Франківській області. За матеріалами слідства обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за статтями 110 та 111 Кримінального кодексу України (державна зрада та посягання на територіальну цілісність та недоторканість України, вчинених в умовах воєнного стану).