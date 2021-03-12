Тримісячний максимум: В Україні виявили 13 тисяч випадків ковіду за добу.

 

Число добових випадків ковіду в Україні сягло тримісячного максимуму – упродовж минулої доби в Україні офіційно підтвердили 12 946 нових випадків коронавірусної хвороби. Попередній максимум був іще 11 грудня, до локдавну, – тоді зареєстрували 13 514 захворювань.

 

Це випливає із даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я.

 

 

Уперше цього року в одному реґіоні число добових випадків перевищило тисячу – у Житомирській області зафіксували 1310 захворювань. Серед регіонів із найбільшою кількістю нововиявлених хворих є Вінниччина (940), Київ (896), а також Одеська (757) та Львівська (704) області.

 

За добу зареєстрували 230 смертей. 

 

Госпіталізували 3843 особи.

 

При тім одужало 4630 людей.

 

Згідно з офіційною статистикою, за весь час пандемії в Україні захворіли 1 438 468 осіб. Померло 27 915 людей.

 

Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)

 

12.03.2021

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